Een 'meh' voor Microsoft

De Amerikaanse beurzen staan er wat gemengd bij. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de sterk opgelopen coronabesmettingen in India.

Microsoft

Microsoft kwam dinsdag met beter dan verwachte resultaten, maar woensdag zeggen analisten en beleggers toch: 'Meh, ik had meer verwacht.' De softwaregigant boekte in het eerste kwartaal een winst per aandeel en omzet van respectievelijk 1,95 dollar en 41,7 miljard dollar. Beter dan de analistenconsensus van 1,77 dollar en 40,83 miljard.