‘Een mirakel: de verkoop in de Belgische horeca stijgt'

Voor het eerst in tien jaar neemt de verkoop in de Belgische horeca toe. Dat viel te horen op de algemene vergadering van brouwer Co.Br.Ha. ‘Een soort mirakel’, omschreef gedelegeerd bestuurder Frédéric van der Kelen de situatie

‘Heeft u het warm? Wel, voor een brouwer kan het nooit te warm zijn’, zo startte topman Frédéric van der Kelen de algemene vergadering, waarvoor 37 aandeelhouders naar de brouwerij waren afgezakt. Co.Br.Ha. is de vennootschap boven brouwerij Haacht, die merken als Primus, Super 8, Tongerlo en Keizer Karel produceert.

Het jaar is voor de brouwer goed begonnen. In alle segmenten stijgt de verkoop, nadat 2017 ook al een topjaar opleverde, waar de omzet voor het eerst boven de grens van 100 miljoen euro ging. ‘Wat opvalt, is dat de verkoop aan de Belgische horeca in de eerste vijf maanden niet verder achteruit gaat. Dat is in de laatste tien jaar niet meer gebeurd’, zei van der Kelen. In 2017 daalde de totale bierverkoop in de Belgische horeca nog met ruim 107.000 hectoliter of 3,2 procent. Dat betekent dat we met zijn allen bijna 43 miljoen pintjes minder op café dronken.

‘Het goede weer speelt zeker een rol’, verklaart de brouwer de recente opklaring voor de cafés en restaurants. ‘De terrasjes zitten vol. Het gaat niet om een gigantische toename, maar blijft beperkt tot wat honderden hectoliters. Maar het is een groot verschil met de achteruitgang van duizenden hecto’s de vorige jaren. Blijft dit voortduren? Dat weten we niet. Maar indien het weer goed blijft, zullen onze resultaten wel opnieuw beter zijn dan vorig jaar.’

De brouwer blijft zich echter zorgen maken over de cafés en restaurants in ons land. ‘Structureel heeft de sector het moeilijk. We gaan minder op café. En wie gaat, drinkt minder. Dat is anders in Frankrijk. Daar verkopen cafés ook kranten, loterijbiljetten of andere producten. Je hebt dus minder drankverkoop nodig om er een rendabele zaak te kunnen uitbaten.’

Canada

Om minder afhankelijk te worden van de Belgische horeca, mikt de groep meer op het buitenland en op de verkoop in de retail. ‘In Canada investeren we in de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van onze overgenomen Microbrasserie de de l’île d’Orléans. We gaan nu Québec bewerken, en zullen daarna uitbreiden naar de rest van het land. We starten er met de verkoop van ons Tongerlo-gamma. Frankrijk draait behoorlijk goed’, legt de brouwer verder uit.

Ook de verkoop in de warenhuizen neemt nog steeds toe. Vorig jaar daalde de verkoop van Haacht in de nationale horeca met 3,4 procent, maar steeg de totale verkoop in ons land met 4,1 procent omdat meer consumenten een Haacht-biertje van het supermarktschap mee gristen. ‘Sinds begin vorig jaar zijn we niet meer exclusief verkrijgbaar bij Colruyt. We zitten ook bij Delhaize, Makro, Cora en sinds kort zijn Tongerlo en Ommegang ook bij Carrefour te vinden’, verklaart bestuurder en marketingdirecteur Boudewijn van der Kelen. De groep sloot ook een akkoord met een grote Spaanse keten die de bieren aan de man of vrouw brengt.

Fréderic van der Kelen, intussen al 84, werd met eenparigheid van stemmen herbenoemd voor een periode van zes jaar, net als François Monfils en onafhankelijk bestuurder Jean-Pierre Wellens.