Eerste Duitse spac is ramp voor belegger

De transformatie in de vakantiestart-up HomeToGo bracht de inschrijver op de beursgang van het eerste Duitse blancochequebedrijf (spac) nog geen soelaas.

'HomeToGo koerst hoger op eerste beursdag', titelden meerdere persbureaus woensdag. HomeToGo is een onlineaanbieder van vakantieaccomodatie. De start-up noteert voortaan op de beurs van Frankfurt via een fusie met een blancochequebedrijf (spac). De fusie met Lakestar SPAC I waardeert het geheel op 1,2 miljard euro.

Toch hebben de beleggers in de spac weinig reden tot juichen. Het aandeel stijgt dan wel met 1,7 procent, de koers van 8,7 euro ligt 13 procent onder de intekenprijs van Lakestar SPAC I in februari van dit jaar. Traditioneel komt een spac tegen 10 euro per aandeel naar de beurs, de omvang van de cashpositie. In het begin is de spac een lege schelp met alleen de cash van de beleggers. De bedoeling is een prooi te vinden. In volle spac-euforie steeg Lakestar SPAC I zelfs tot 12 euro.

Hommels

Lakestar SPAC I tekende voor de eerste spac in Duitsland en naar eigen zeggen voor de eerste 'tech spac in Europa'. Achter de spac schuilt Klaus Hommels, de oprichter van het Zwitserse durfkapitaalfonds Lakestar en een belegger in Facebook, Spotify en de fintechbank Revolut.

De beursgang, goed voor 275 miljoen euro, werd door experts omschreven als de definitieve landing van de Amerikaanse spac-gekte in Europa. Terwijl de spac-markt in de VS vanaf april fors afkoelde, bleef die in Europa een recordkoers varen. Over de eerste acht maanden van het jaar haalden 24 Europese spacs samen 5,5 miljard euro op.

De spac van Hommels was een van de eerste in Europa naar Amerikaans model, waarbij een belegger die niet akkoord is met de prooi zijn inleg mag terugvragen. Liefst 36,6 procent van de aandelen werd teruggegeven bij de fusie met HomeToGo. Volgens Lakestar is dat 'zeer weinig in vergelijking met sommige spacs in de VS.'

Hoedanook, sinds de overname van HomeToGo midden juli bekend werd, raakte de koers van de spac amper nog boven 10 euro. Dat wijst op een beperkt enthousiasme voor de prooi. HomeToGo werd opgericht in 2014 en heeft websites in 23 landen, waaronder ook in ons land. In de eerste helft van het jaar steeg de omzet met 30 procent tot 30 miljoen euro, het nettoverlies verdubbelde tot 62,5 miljoen euro. HomeToGo zegt van de heropening van de economie te profiteren en ook van de trend waarbij werknemers 'thuiswerken' vanuit een vakantiehuis.