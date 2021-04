Eerste bigtechaandeel mist afspraak

Netflix gaat woensdag onderuit op Nasdaq na ontgoochelende abonneecijfers. Volgende week zijn de andere bigtechaandelen aan de beurt.

De winst per aandeel, of earnings per share, flitst traditioneel als eerste over de schermen wanneer de resultaten van Amerikaanse bedrijven doorsijpelen. Maar vooral bij de groeibedrijven op Nasdaq lijkt het belang daarvan heel beperkt.

Netflix verdiende in het eerste kwartaal 3,75 dollar per aandeel, ruim een kwart meer dan verwacht en het dubbele van een jaar geleden. De groep van Reed Hastings realiseerde ook een vrije kasstroom van 692 miljoen dollar. Beide cijfers, onder meer ook te danken aan een vertraging in de productiekosten, versterken de financiële positie van Netflix. Na jarenlang obligaties te hebben uitgegeven om de activiteiten te financieren, kan de groep de schulden verminderen. En Netflix geeft zelfs 5 miljard dollar uit om eigen aandelen op te kopen.

Stokkende groei

Het cijfer waar de markt echter op focust, is de evolutie van het aantal abonnees, betalende voor alle duidelijkheid. Er kwamen netto 3,98 miljoen abonnees bij, ruim onder de verwachting van de analisten (6 miljoen) en de zwakste jaarstart sinds 2013. De beperkte groei was bovendien louter te danken aan bingewatchers in Europa en Azië. De cijfers bleven in elke regio onder de verwachtingen. Met net geen 208 miljoen betalende abonnees op het einde van maart deed Netflix het ook slechter dan de eigen voorspelling van 210 miljoen.

Nog belangrijker dan het cijfer van het eerste kwartaal is de lage verwachting voor het tweede kwartaal. Netflix rekent op amper 1 miljoen extra abonnees, terwijl analisten mikten op 4 miljoen. Als gevolg van de gestokte groei opende het aandeel woensdag op Nasdaq 7,9 procent lager. Dat de markt vooral op de vooruitzichten focust, is normaal voor een aandeel dat tegen ruim 50 keer de verwachte winst van 2021 noteert.

We hebben tien jaar gekend met een groei zo zacht als zijde. Vandaag is het een beetje hobbelig. Reed Hastings CEO Netflix

De groeivertraging komt niet totaal onverwacht na een 2020 dat helemaal in het teken stond van het bingewatchen tijdens de vele lockdowns. In 2020 - waarin het aandeel met twee derde de hoogte inging - zag Netflix zijn klantenbasis fors aangroeien, met een recordgroei van 27,3 procent in het tweede kwartaal. Aan die bonanza moest vroeg of laat een einde komen.

'We hebben tien jaar gekend met een groei zo zacht als zijde. Vandaag is het een beetje hobbelig', zei Hastings in een telefoonconferentie met beleggers. Netflix beklemtoont dat de groeivertraging het logische gevolg is van de weerbots na corona.

Volgende week komen de andere FAANG-aandelen met resultaten. Beleggers in aandelen als Amazon en Google-moeder Alphabet - die eveneens hoger trokken met dank aan corona - zullen hopen dat Netflix vooral met specifieke problemen kampt: de groeiende concurrentie van andere platformen, zoals dat van Disney. Disney+ heeft na anderhalf jaar al 100 miljoen abonnees, de helft van Netflix. Bovendien was er een vertraging in het aanbod van films en series.