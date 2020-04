Eerste slachtoffer oliecrash is gevallen

Wall Street noteert in het groen. Diamond Offshore stort in en Amazon krijgt koersdoelverhogingen.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger: de Dow Jones wint 1 procent. Beleggers hopen dat de economie van de VS spoedig weer heropent. De gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, zei zondag dat de staat van plan is om de economie terug op te starten in fases. In de eerste fase zullen bouwbedrijven en fabrieken weer terug opstarten. In de tweede fase moeten ondernemingen plannen maken voor het moment dat ze opnieuw de deuren openen, zodat mensen voldoende afstand houden in de winkels en zodat er voldoende beschermend materiaal aanwezig is.

Ander opvallend nieuws uit de VS is dat de prijs van Texas-olie (WTI) die in juni wordt geleverd maandag met 25 procent zakt naar 12,7 dollar per vat, omdat een grote Amerikaanse tracker zijn posities doorrolt. US Oil Fund verkocht alle futurescontracten met uitoefendatum in juni 2020 en verving die door contracten die aflopen tussen juli 2020 en juni 2021. Een tracker is een beursgenoteerd fonds dat probeert een grondstof of index te schaduwen.

Diamond Offshore

En er is nog meer olienieuws, want de handel in het aandeel Diamond Offshore is onderbroken nadat het in de nabeurshandel met 61,1 procent lager stortte. De eigenaar van boorplatformen op zee is daarmee het eerste slachtoffer van de gecrashte olieprijs: het vroeg dit weekend uitstel van betaling aan.

Het oliebedrijf zegt dat het in acute betalingsproblemen zit en stelt dat de marktomstandigheden in rap tempo verslechterden in de afgelopen maanden. Diamond betaalt sinds half april geen rente meer op een lening. Het bedrijf heeft in totaal voor 2,6 miljard dollar aan schulden.

CEO Marc Edwards zag geen andere oplossing. 'Na een grondig onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat het aanvragen van uitstel van betaling de beste weg voorwaarts is. Met dit proces willen we onze balans herstructureren zodat we een meer houdbaar niveau aan schulden kunnen krijgen en we op lange termijn weer succesvol kunnen zijn.'

De platformen, die olie oppompen vanaf een diepte van meer dan 3 kilometer, zijn pas winstgevend bij een olieprijs die hoger is dan 30 dollar per vat. Daarmee schiet de huidige prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie, 12,45 dollar voor levering in juni, ernstig te kort. De olieprijzen zijn de afgelopen weken ingestort door de massale vraaguitval als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast draaide Saoedi-Arabië onlangs de oliekraan wagenwijd open omdat het geen akkoord over een productieknip kon bereiken met Rusland. Hoewel er onlangs overeenstemming werd bereikt met andere olieproducerende landen om de productie terug te schroeven is het niet waarschijnlijk dat het overaanbod van olie snel zal verdwijnen. Vorige week konden we nog melden dat de prijs voor een vat WTI-olie, dat in mei geleverd wordt, zelfs negatief was geworden.

Amazon

'Amazon grote winnaar quarantaine'

De analisten van de Zwitserse bankreus Credit Suisse en het beurshuis Oppenheimer verhogen hun koersdoelen voor de internetreus Amazon .

Bij Credit Suisse verhogen ze het koersdoel van 2.400 naar 2.800 dollar en laten ze het koopadvies staan. 'Het doen van online aankopen is in een stroomversnelling gekomen in Noord-Amerika. Door de crisis wordt het bedrijf bedolven onder de vraag naar producten. Daarnaast zien we ook dat ook de delen van de markt die eerst nog onderpresteerden qua online-verkopen, zoals voedingswaren, nu echt doorbreken.'

Bij Oppenheimer verhogen ze het koersdoel van 2.400 naar 2.700 dollar. 'We zien opwaarts potentieel voor de omzet nu Amazon 175.000 nieuwe werknemers aanneemt om de toenemende vraag bij te houden. De uitbraak zorgt voor een shift naar online shopping en het bedrijf is daar goed gepositioneerd.'