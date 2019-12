Eerste taak nieuwe CEO Bone Therapeutics: geld ophalen

Bone Therapeutics is gespecialiseerd in celtherapie als oplossing voor allerlei botaandoeningen. Toen het in november 2018 opbiechtte dat zijn zoektocht naar een behandeling voor osteonecrose - de aftakeling van de heup - tot niets had geleid, zijn beleggers massaal afgehaakt. Het bedrijf heeft nog andere ijzers in het vuur liggen, maar het zal nog jaren duren eer er eventueel een product op de markt komt.

Leeuwen

Forte is momenteel topman van het Noorse Zelluna Immunotherapie dat zich specialiseert in celtherapie voor kankerbehandelingen. Eerder werkte hij bij de Europese medicijnenwaakhond EMA en het Belgische miljardenbedrijf UCB. In 2017 was hij al eens chief medical officer bij... Bone Therapeutics. Nu haalt het bedrijf hem terug uit Noorwegen. De vertrekkende Liénard nam drie jaar geleden de teugels over van Enrico Bastianelli die het bedrijf mee uit de grond had gestampt en het tien jaar had geleid.