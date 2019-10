Eerste winstdaling voor Amazon in twee jaar

Het aandeel van de webwinkelgigant kreeg een klap van bijna 7 procent in de nabeurshandel door tegenvallende cijfers.

Amazon kwam donderdagavond met teleurstellende kwartaalcijfers.

De winst zakte in het derde kwartaal tot 2,1 miljard dollar, van 2,9 miljard dollar een jaar eerder. De bedrijfswinst per aandeel dook met meer dan 26 procent lager van 5,75 naar 4,23 dollar (2,81 euro). Dat was ook een stuk lager dan de 4,59 dollar die analisten hadden verwacht.

De totale omzet kwam met 69,98 miljard (+24%) dollar hoger uit dan voorspeld. Analisten rekenden op 68,83 miljard.

Kosten

De operationele kosten stegen met 26 procent tot 66,8 miljard dollar. Dat is de sterkste toename in meer dan een jaar. Vooral de kosten voor het - sneller - versturen van pakketjes stegen opvallend hard, hier gaf de internetgigant 46 procent meer aan uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Topman Jeff Bezos benadrukt in een verklaring dat klanten de snellere Prime-bezorging van Amazon fantastisch vinden. Er zijn volgens hem al miljarden pakketjes op die manier bezorgd. 'Het is een grote investering, en het is de juiste keuze voor de lange termijn voor klanten', aldus de topman die tevens de rijkste man ter wereld is.

AWS

Ook de personeelskosten die de groep maakt voor zijn cloudtak, Amazon Web Services (AWS), stegen met bijna 30 procent.

AWS is de winstmotor van de internetreus. Het werd in 2006 gelanceerd en is de grootste speler op het gebied van clouddiensten. De omzetgroei van AWS bedroeg in het derde kwartaal 35 procent en was daarmee iets lager dan verwacht.

De nummer 2 op het gebied van clouddiensten is Microsoft. Deze techgigant meldde woensdag dat de omzet uit zijn Azure clouddiensten met 59 procent steeg in het derde kwartaal.

Vierde kwartaal

Voor het vierde kwartaal verwacht het Amazon een bedrijfswinst van tussen de 1,2 en 2,9 miljard dollar. Dat stelde teleur, want analisten gingen uit van een winst van 4,3 miljard dollar. Amazon verwacht verder een omzet te draaien van tussen de 80 en 86,5 miljard dollar, terwijl de markt rekende op 87,1 miljard.