Eigenaar Coronabier kop van Jut op Wall Street

Een van de verliezers van de dag is Constellation Brands . De brouwer van onder meer Corona-bier kon nochtans prima resultaten voorleggen over het voorbije kwartaal. Over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar verdiende Constellation Brands 382,9 miljoen dollar. Dat is 1,95 dollar per aandeel, iets minder dan de 2,04 dollar van vorig jaar, maar veel meer dan verwacht door analisten (1,55 dollar).