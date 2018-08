Eigenaar Woluwe Shopping Center deelt in Franse retailmalaise

Door zwakke Franse retail kende het Nederlandse Eurocommercial properties het afgelopen boekjaar een groeivertraging van de huurinkomsten. Het aandeel zakt bijna 6 procent.

De vastgoedgroep zag de huurinkomsten het afgelopen jaar met 1,4 procent stijgen. Een teleurstelling want de groep zette in maart nog een groei van 2,9 procent neer. De winkelverhuurder kon de moeilijke retailomgeving in Frankrijk maar moeilijk verteren. Een aderlating was het verlies van kledingketen H&M in enkele winkelpanden. Daardoor viel de bezettingsgraad terug. H&M is dus ook hier de boosdoener, net als bij de Belgische vastgoedspeler Qrf. Het concern verhuurt wel nog steeds 99,5 procent van al het vastgoed in portefeuille.

Eurocommercial is geen onbekende in ons land. De groep is eigenaar van het Woluwe Shopping Center. De inkomsten daar vielen tegen door wegenwerken. Die zouden tegen september van dit jaar achter de rug moeten zijn. Eurocommercial wil het winkelcentrum verder uitbreiden en 150 appartementen op de site bouwen. Daarvoor vraagt het deze maand een vergunning aan. Het aandeel van de groep heeft ook een notering op de beurs van Brussel.

De prestatie van Eurocommercial buiten Frankrijk was beter. De verhuurder hield vooral stand in Italië en Zweden, waar de huurinkomsten met 3,8 procent toenamen. Eurocommercial zet in op die trend en bouwde het afgelopen jaar de portefeuille in Frankrijk af en breidde ze uit in Zweden.