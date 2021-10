Elia krijgt minder rendement in Duitsland

50Hertz, de uitbater van het hoogspanningsnet in het noordoosten van Duitsland, groeide de voorbije jaren uit tot de winstmotor van Elia . Maar de Duitse inkomsten zullen vanaf 2024 stevig terugvallen voor het Belgische moederbedrijf. De Duitse regulator BNetzA legde het toegelaten rendement vast voor de periode 2024-2028, een beslissing die nadelig uitdraait.

Vanaf 2024 zal 50Hertz een rendement op eigen vermogen mogen doorrekenen van 5,07 procent vóór belastingen. Diezelfde norm geldt voor alle netbedrijven in Duitsland, die als monopolist een vastgelegde marge mogen innen bij de gebruikers van het elektriciteitsnet.

Elia is niet tevreden. Het wijst erop dat de vermindering van het toegelaten rendement gebeurt net nu meer geïnvesteerd moet worden om de klimaatdoelstellingen te halen. ‘Alleen al de vaststelling van het rendement op eigen vermogen vandaag zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de jaarlijkse inkomsten vanaf 2024, die dan niet beschikbaar zijn voor de dringende investeringen om onze netinfrastructuur uit te breiden’, klinkt het in een persbericht.

De totale impact in Duitsland is nog niet duidelijk en zal ook afhangen van een paar andere beslissingen van BNetzA in de komende 15 maanden. Elia verwacht ook een deel te kunnen compenseren dankzij een nieuw vergoedingssysteem voor investeringen op land.