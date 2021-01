Elon Musk rijkste man ter wereld dankzij recordkoers Tesla

Sceptische analist gooit handdoek

Musk heeft zijn ereplaatsje te danken aan de koersstijging van Tesla op donderdag. Het aandeel schiet meer dan 5 procent hoger tot een recordkoers van bijna 800 dollar. De koersstijging komt nadat de elektrische autobouwer een grote beer heeft gelost. Analist Joseph Spak van Royal Bank of Canada (RBC) gooit namelijk de handdoek in de ring. De jarenlange Tesla-beer was een van de laatste zeer sceptische Tesla-analisten op Wall Street, alhoewel het aandeel vorig jaar met 750 procent was gestegen.