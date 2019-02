'Engie en Bpost vliegen uit Bel20'

De jaarlijkse herschikking van de Brusselse beursindex komt eraan. KBC Securities ging alvast aan het cijferen.

Euronext Brussel zal over een kleine maand de volledige Bel20 wikken en wegen. Dat doet het met het vuistdikke indexreglement in de hand, en de slotcijfers van afgelopen vrijdag 15 februari.

KBC Securities maakte op basis daarvan het huiswerk dat het indexcomité nog voor de boeg heeft.

Het beurshuis besluit dat het energieconcern Engie en het postbedrijf Bpost - dat een beroerd beursjaar 2018 achter de rug heeft - wellicht uit de Brusselse graadmeter zullen verdwijnen.

Dat Engie op de wip zit was al even duidelijk: omdat het aandeel eigenlijk Frans is, stelt het reglement sinds vorige zomer dat minstens 15 procent van het personeel in België moet werken en dat is volgens het jaarverslag niet zo. Dat was ook de reden waarom Delhaize moest vertrekken bij de eerste herweging na de fusie met Ahold in 2016. Veel zal er niet getreurd worden: de voorbije jaren woog de Franse nutsgroep zwaar op het rendement van de Brusselse beursbarometer.

Daarna wordt het rekenen. Belangrijk voor de puur Belgische aandelen is dat de totale waarde, of marktkapitalisatie, van alle aandelen die niet in vaste handen zijn hoog genoeg ligt.

Omdat een vlotte verhandelbaarheid ook in het voordeel is van de beursuitbater Euronext, verkiest het aandelen waar de omloopsnelheid van die niet-gebetonneerde aandelen minstens 35 procent was in de afgelopen 12 maanden. Daardoor duurde het destijds lang voor de holdings Ackermans & van Haaren en Sofina konden doorstoten. Hun aandeelhouders waren te trouw.

De nieuwkomers

Om in de index te blijven zijn de regels minder streng dan om erin te komen. Zo komen er bijvoorbeeld maar twee plaatsen per jaar vrij, wat deze keer waarschijnlijk goed nieuws is voor Ontex. Net als bij Bpost is zijn beurswaarde gevoelig gedaald in een jaar tijd.

Maar omdat de posterijen voor de helft in handen zijn van de staat - niet bepaald een actieve beurstrader - telt maar de helft van die totale beurswaarde mee. De totale waarde van het aantal Bpost-aandelen dat niet in vaste handen is, zakte onder 1 miljard euro, en daar gaan meerdere namen buiten de Bel20 makkelijk over.

De vastgoedverhuurder WDP steekt erboven uit, geholpen door een bewonderenswaardig beursparcours en een relatief kleine referentieaandeelhouder.

Typisch voor vastgoedaandelen zijn, net als bij holdings, de hondstrouwe aandeelhouders. De omloopsnelheid van het aandeel ligt volgens KBC Securities maar net boven de grens van 35 procent. Euronav en Melexis zijn dan wel veel interessanter voor traders, maar zij eindigen voorlopig, tot hun beurskoers omhoog gaat of de vaste aandeelhouders cashen, veel lager dan WDP volgens het eerste criterium.

Het verschil met Barco , dat pas in beeld kwam nadat de jaarresultaten begin deze maand de beurskoers met ruim 20 procent omhoog hadden gestuwd, is klein.