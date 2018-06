Escalerende handelsoorlog kleurt beurzen rood

De reactie van China op de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten is de Amerikaanse president Donald Trump in het verkeerde keelgat geschoten. Hij overweegt de invoerheffingen op Chinese goederen verder uit te breiden en denkt eraan nog eens 200 miljard dollar aan import voor 10 procent te belasten.

‘Trump lijkt dezelfde tactiek aan te wenden als tegenover Noord-Korea: bluffen om een voordeel te hebben bij de onderhandelingen. Het probleem is dat het onwaarschijnlijk is dat dergelijke tactiek bij China werkt’, zei Kota Hirayama, groeimarkteneconoom bij SMBC Nikko Securities in Tokio, aan Reuters.