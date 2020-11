Etsy blinkt op Black Friday

De belangrijkste indexen op Wall Street stomen door op het optimisme rond het economische herstel volgend jaar. Die hoop is groter dan de vrees voor een stijging van het aantal coronabesmettingen na het vieren van Thanksgiving donderdag. De S&P 500 en de Dow Jones timmeren 0,4 procent bij aan hun winstreeks. Nasdaq wint 0,6 procent. De handel is dun omdat veel beleggers ook de dag na Thanksgiving, toen de beurzen dicht bleven, een vrije dag nemen. De Amerikaanse beurzen zullen vroeger sluiten dan gebruikelijk, om 19 uur Belgische tijd. Bij de slotbel zullen de Amerikaanse beurzen terugkijken op een historisch zeer sterke week. De drie hoofdindexen zijn op weg naar een weekwinst boven 10 procent.

Grote winkelketens als Walmart , BestBuy en Amazon staan extra in de schijnwerpers vanwege Black Friday. Deze dag staat in de VS bekend als de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor retailers. Door de covidpandemie dringen nieuwe stunts zich op. Zo is er in de VS het toenemende succes van 'curbside pickups', waarbij consumenten hun gekochte goederen voor de deur van de winkel oppikken.