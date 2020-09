Euronav bezit 6,5 procent van zichzelf

De aankopen door Euronav gebeurden zowel op Euronext Brussel (250.000 aandelen) als op de New York Stock Exchange (150.000 stuks). De tankerrederij telde er in totaal iets meer dan 3 miljoen euro voor neer.

Tegen het einde van het derde kwartaal heeft Euronav zich ge├źngageerd 25 miljoen dollar terug te geven aan de aandeelhouders, geld dat afkomstig is van de winst over het tweede kwartaal. Van die winst wordt 200 miljoen dollar uitgekeerd aan de aandeelhouders: 100 miljoen dollar via een interimdividend in cash en 100 miljoen dollar via het opkopen van eigen aandelen.