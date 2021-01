Euronav en Beter Bed zijn droombeleggingen volgens 'magische formule'

Volgens de criteria van de beursgoeroe Joel Greenblatt is Euronav het meest koopwaardige aandeel op de Brusselse beurs.

Beleggers moeten dan wel geloven in de formule die Joel Greenblatt (63) in 2015 opschreef in 'The Little Book that Beats the Market' . Daarin beschrijft de waardebelegger pur sang een makkelijke, maar ‘magische formule’, die aangeeft welke aandelen het meest koopwaardig zijn. Ze telt maar twee ingrediënten: het winstrendement en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

De formule

Het winstrendement komt tot stand door de winst (ebit) van een bedrijf te delen door de marktwaarde. Een winstrendement van 10 betekent bijvoorbeeld dat een onderneming aan de huidige beurskoers elk jaar 10 procent van zijn beurswaarde weet terug te verdienen. Hoe hoger de ratio, hoe goedkoper het bedrijf noteert.

Het rendement op geïnvesteerd kapitaal wordt berekend door de operationele winst te delen door de som van het werkkapitaal en de waarde van de vaste activa. Bedrijven die op dit vlak hoog scoren, doen met andere woorden efficiëntere investeringen dan hun concurrenten, wat een competitief voordeel geeft.

'Zeker in tijden waarin het investeerderssentiment de pan uitswingt (in 2020 met name richting big tech en trendmatige groeiers) en waarin de lage rente de koopkracht (en het spaarboekje) erodeert, stript de Greenblatt-benadering de essentie van beleggen: hoogrenderende bedrijven selecteren om de koopkracht te beschermen, zonder focus op het 'sentiment van de dag', zegt econoom Tom Simonts van KBC.

Het Nederlandse podium 1. Beter Bed De Nederlandse beddenverkoper Beter Bed heeft een grote sanering achter de rug. Matratzen Concord en het distributiecentrum werden verkocht, waardoor de omzet halveerde. Maar wat overbleef draait goed en de schulden zijn sindsdien afgebouwd. In het derde kwartaal van 2020 lag de omzet 30 procent hoger dan een jaar eerder. 2. Pharming Het biotechbedrijf uit Leiden verkoopt tot nu toe nog maar één medicijn. Ruconest is bestemd voor patiënten met erfelijk angio-oedeem, een zeldzame aandoening waarbij het weefsel in onder meer het gezicht van patiënten plotseling kan gaan zwellen. Pharming heeft nu ook een notering op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Volgens CEO Sijmen de Vries is het zo makkelijker geworden om concurrenten over te nemen. 3. Ordina De automatiseerder uit Nieuwegein laat zich onder meer inhuren voor de ontwikkeling van bedrijfsspecifieke applicaties en de implementatie van projecten. Uit vrees dat door corona opdrachten zouden verdwijnen, schrapte Ordina begin vorig jaar nog zijn dividend. Dat bleek voorbarig, met dank aan de 'digitale versnelling' in sommige sectoren. Veel bedrijven wilden hun bestelproces op het internet snel verbeteren. In oktober besloot Ordina alsnog de geschrapte winstuitkering te laten doorgaan.

Vorig jaar ging de gouden medaille naar Barco. Een droombelegging werd het vooralsnog niet: corona gooide roet in het eten bij de leverancier van projectoren aan cinema's en grote evenementen. Barco verloor vorig jaar 43 procent. De Nederlandse laureaat van vorig jaar, ASMI (+79%), was totnogtoe wel een schot in de roos.

Euronav op één

Dit jaar staat Euronav met stip op een. Hoewel het aandeel vorig jaar met 40 procent terugviel, kon de olietankerrederij op een opmerkelijke manier munt slaan uit corona. De pandemie gaf de wereldwijde economie in de eerste jaarhelft van 2020 een stevige klap. Daardoor viel de vraag naar olie terug en daalde ook de olieprijs sterk. Daardoor werd het interessant olie op te slaan, ook aan boord van olietankers. Euronav kon daardoor torenhoge prijzen vragen voor zijn 'Very Large Crude Carriers', die elk tot twee miljoen vaten kunnen herbergen. Het bedrijf gunde zijn aandeelhouders vorig jaar een mooie vergoeding door gretig eigen aandelen in te kopen. Euronav heeft daardoor nu 8,3 procent van zichzelf in handen. Daardoor moeten toekomstige dividenden over minder 'hongerige mondjes' gespreid worden.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat Euronav ook in 2021 zal knallen. ING-analist Quirijn Mulder verlaagde in december zijn koersdoel voor Euronav van 11 naar 9 euro. De verklaring daarvoor lag bij de fors teruggevallen tankervrachttarieven, de terughoudendheid van de OPEC-landen om veel meer olie op te pompen en de tweede coronagolf die de vraag naar het zwarte goud dempt.

De tweede plaats gaat naar Econocom . In een jaar waarin de schulden bij bedrijven typisch opliepen kon de ICT-dienstverlener juist zijn schulden afbouwen tot nul. Dat was onder meer te danken aan de verkoop van een digitale dochter aan Atos, wat 200 miljoen euro in het laatje bracht. Het was een lichtpunt in een voor het overige zwak jaar. In de eerste negen maanden van 2020 daalden de verkopen met 12,5 procent.

Brons gaat naar Bpost . Ook dat had geen best 2020, alhoewel de postbode 100 miljoen pandemiepakjes afleverde. De beurskoers noteerde tegen het jaareinde bijna een vijfde lager. Enkele problemen die beurshuis Jefferies aanhaalde in zijn verkoopadvies in december zijn het grote verloop aan de top van het postbedrijf, de in rotvaart krimpende brievenpost en de potentiële dreiging van Amazon Logistics.

Schermvullende weergave