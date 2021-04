Euronav meest geshorte aandeel in Brussel

De oliereder Euronav heeft de luiermaker Ontex voorbijgestoken in het weinig begeerde lijstje van meest geshorte aandelen op de Brusselse beurs.

Dat leren de jongste cijfers van de beurswaakhond FSMA. Euronav telt vier fondsen met een shortpositie van meer dan 0,5 procent, de drempel waarboven een melding aan de FSMA verplicht is. Samen hebben ze 2,57 procent van de oliereder geshort. Een shorter speculeert op een koersdaling, en verkoopt aandelen die hij bij anderen gaat lenen in de hoop dat hij ze later goedkoper kan terugkopen.

De shorters in Euronav krijgen een steuntje van ING, dat de rating van de olievervoerder maandag verlaagde van 'kopen' naar 'houden' wegens de aanhoudend lage huurtarieven voor mammoettankers. Die waren eerder in het jaar zelfs negatief wegens de grote overcapaciteit. Door de coronacrisis is er minder vraag naar ruwe olie. De recent aangekondigde productieverhoging door het OPEC-kartel brengt voorlopig weinig soelaas.

Winst genomen