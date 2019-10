Euronav pioniert met kwartaaldividend

Euronav start vanaf 2020 met de uitkering van kwartaaldividenden. De oliereder wil daarmee sneller de cashflows richting aandeelhouders doen vloeien.

In de VS zijn kwartaaldividenden gebruikelijk. Bij Belgische bedrijven kenden we het nog niet: om de drie maanden de belegger verblijden met een coupon.

Oliereder Euronav schakelt in de loop van 2020 over naar de uitkering van kwartaaldividenden. Dat maakte de groep bekend bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers. Totnogtoe werkte Euronav met een interim- en een slotdividend (twee uitkeringen per jaar), van telkens 6 dollarcent, of 12 cent in totaal.

Euronav realiseerde in het derde kwartaal een ebitda (brutobedrijfswinst) van 96,8 miljoen dollar. Dat brengt de totale ebitda over de eerste negen maanden van het jaar op 297,8 miljoen dollar, tegenover 148,9 miljoen dollar over dezelfde periode vorig jaar. KBC Securities mikte op een ebitda van 72,9 miljoen dollar. De resultaten waren dus beter dan verwacht.

Volgens Euronav stonden de tankertarieven in het derde kwartaal onder druk door langdurige onderhoudsprogramma's van raffinaderijen. Toch lag het gemiddelde tarief voor de grote VLCC-schepen met 25.036 dollar per dag, een stuk boven de verwachtingen van analisten.

Vanaf oktober zijn de tarieven fors gestegen, met tot op heden VLCC-tarieven van 60.900 dollar per dag. Euronav verwijst onder meer naar de IMO 2020 zwavelrichtlijn waardoor 20 tot 30 schepen uit de vloot zijn genomen voor de opslag van brandstofolie.

Aandeleninkopen

Naast gulle coupons vergoedt Euronav de belegger ook via de inkoop van eigen aandelen. Euronav kocht in het derde kwartaal 420.000 eigen aandelen in. 'We zullen mogelijk nog eigen aandelen inkopen op opportunistische wijze.'

Euronav maakte ook bekend dat Lieve Logghe de nieuwe CFO wordt. Zij volgt Hugo De Stoop die CEO is geworden.