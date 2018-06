Euronav verkoopt zes grote olietankers

De verkoop maakt deel uit van de deze week afgeronde Gener8-deal en is dus geen verrassing.

Euronav heeft zes VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) die het had verworven dankzij de overname van Gener8, doorverkocht aan International Seaways Deze verkoop was van meet af aan voorzien, al toen de overname van Gener8 in december vorig jaar werd aangekondigd.