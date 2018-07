Euronext: AB InBev knabbelt Bel20-schuimkraag weg

De Bel20 is een muurbloempje bij de Europese beurshausse door de koersval van zwaargewicht AB InBev.

Terwijl het gros van de Europese beurzen hoger koerst dankzij opluchting - hoe vluchtig die potentieel ook is - over het handelsakkoord tussen Amerikaans president Donald Trump en Europees Commissievoorzitter Jean Claude Juncker, hinkt de Brusselse Bel20 achterop. De beursgraadmeter koerst 0,1 procent lager op 3.858 punten.

Dat is vooral te wijten aan AB InBev , dat na de recente remonte weer 4,8 procent inlevert en op 86,62 euro noteert. Beleggers tobben al langer over het feit dat 's werelds grootste brouwer er door de problemen in de Verenigde Staten niet meer in slaagt méér bier te verkopen. En het rapport over het tweede kwartaal was niet van aard om die vrees weg te nemen, met teleurstellende productievolumes en een (nog maar eens) groter dan verwachte krimp op de Noord-Amerikaanse markt.

Daar komt nog bij dat ook de schuldenberg opgelopen is tot 108 miljard dollar, bijna 5 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) over de jongste 12 maanden. Degroof Petercam-analist Fernand de Boer blijft wel overtuigd dat CEO Carlos Brito voldoende cash kan blijven genereren om de schulden af te toppen, tot 4,6 keer de ebitda eind 2018 en 4,3 keer eind 2019. Hij handhaaft het advies op 'bijkopen' en het koersdoel op 100 euro.

UCB koerst na de sterke resultaten 2 procent hoger op 73,04 euro. De biofarmaciegroep noteert op het hoogste peil sinds mei 2017 en heeft het gros van de koersval in die maand dus weggewerkt. Die koersval - de grootste sinds 1987 - was het gevolg van teleurstellende onderzoeksresultaten voor Evenity, waardoor analisten fors het mes zetten in de potentiële piekverkopen van dat potentiële osteoporosemiddel.

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Berenberg noemt de halfjaarresultaten van UCB 'bemoedigend'. Toch blijft het advies 'houden' met een koersdoel van 66 euro. Analiste Klara Fernandes merkt op dat UCB ondanks de sterke resultaten de jaarprognose onveranderd liet. 'We verwachten dat de kosten in het tweede halfjaar een stuk hoger zullen uitvallen', klinkt het. 'Wel verwachten we dat de analistenconsensus, die nu een stuk onder de prognose van UCB zelf ligt, de komende weken zal stijgen naarmate het vertrouwen toeneemt dat het management die belofte kan inlossen.'

Ontex verstevigt 1,2 procent naar 25,80 euro. Bij de luierfabrikant gaat de meeste aandacht uiteraard naar het recente indicatieve bod van de Franse private-equityreus PAI, maar de resultaten kwamen min of meer in lijn van de verwachtingen uit.

Verwachtingen die na een eerdere winstwaarschuwing wel niet bijster hoog gespannen waren. De omzet zakte over het eerste halfjaar 3 procent naar 1,13 miljard euro, de winstmarge zakte een volle 2 procentpunt naar 10,4 procent. Niet bepaald sterk, maar dus wel zoals verwacht/gevreesd. Voor het tweede halfjaar rekent CEO Charles Bouaziz wel op beterschap.