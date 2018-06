Euronext: Argenx spurt naar record

Het is nog een paar dagen te vroeg om de Bel20 een boost te geven, maar Argenx zet dankzij gunstig nieuws over het goudhaantje nog maar eens een record neer.

De Bel20 koerst 0,1 procent lager op 3.797 punten. Echt opvallende koersbewegingen zijn er niet in de beursbarometer.

Daarvoor is het nog een paar dagen te vroeg: in de beursbarometer wordt vanaf 18 juni Gentse biotech met voorkeur voor lamabloed vervangen door ... Gentse biotech met voorkeur voor lamabloed: Argenx vervangt op 18 juni Ablynx, dat na een ultrakorte carrière vorige maand uit de Bel20 verdween en volgende week na het uitrookbod van Sanofi ook definitief van de Brusselse koerstabellen verdwijnt. 'Een mooie erkenning voor een verschroeiende rit', zo noemt CEO Tim Vanhauwermeiren in een interview de promotie van Argenx naar de Bel20.

Woensdagochtend was er ook belangrijk nieuws bij de kersverse Bel20-promovendus. Argenx zegt feedback te hebben van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA over het onderzoek naar de zeldzame spierziekte myasthenia gravis en zit op koers om eind dit jaar de derde en laatste klinische testfase op te starten. Pro memorie: de grote doorbraak in het onderzoek die de Gentenaars in december aankondigden, joegen het aandeel de stratosfeer in en effenden zo het pad voor het Bel20-zitje later deze maand.

Die stratosferische rit ging woensdag gewoon voort met een klim van 6,7 procent naar 87,50 euro, een record. Maar een hausse die dus pas vanaf 18 juni een boost zal geven aan de Bel20.

Na de spectaculaire klim sinds de onderzoeksdoorbraak in december, zwakt KBC Securities in reactie op het nieuws dat het onderzoek naar het goudhaantje ARGX-113 op koers zit het advies af van gewoon 'kopen' naar 'bijkopen'. Het koersdoel is met 87 euro intussen bereikt.

Bij de dalers in de Bel20 is eens te meer Telenet . De kabel- en televisiegroep noteert 0,6 procent lager op 42,48 euro en noteert nu exact 20 euro onder de piek van begin februari. Met die 'salamicrash' ging de voorbije vier maanden 2,35 miljard euro beurswaarde in rook op.

Beurshuis Raymond James handhaaft vandaag in een update over de Europese telecomsector het verkoopadvies voor Telenet, maar dat lijkt niet de voornaamste reden. Het aandeel zit gewoon al heel het jaar in het sukkelstraatje.

Begin februari koesterden beleggers (en analisten) nog grote hoop dat CEO John Porter de uitkeringen aan de aandeelhouders zouden hervatten, potentieel zelf 2 miljard euro tegen 2020. Dan kwam bij de jaarresultaten echter de koude douche: aandeelhouders krijgen tot nader order geen dividend uitgekeerd.

Dat was niet de enige ontgoocheling. De resultaten over het eerste kwartaal toonden duidelijk aan dat Telenet ook operationeel vierkant draait. Door de scherpe concurrentie om de comakijkende klant, zeker van een streamingdienst als Netflix, durfde de groep het nog niet aan de prijzen te verhogen en dat laat sporen na in de vorm van een teleurstellende omzet en bedrijfswinst.

Porter hielp de zaken er ook niet op vooruit door in de marge van de jaarvergadering vorig maand aan te geven dat de uitkering van een dividend pas rond de jaarwisseling weer op de tafel komt.

De specialist in Duits zorgvastgoed Aedifica zet zijn Duitse expansie onverdroten voort. De groep breidt haar bestaande samenwerking met de Duitse rusthuizenuitbater Specht nog uit, met de bouw van acht nieuwe sites met zo'n 220 wooneenheden. Met de deal is 44 miljoen euro gemoeid.

ING stipt aan dat het huurrendement met 5 procent lager ligt dat de gemiddelde Duitse overname, waar het rendement op 6,4 procent ligt. 'Dat komt omdat de nieuwe sites ontwikkeld worden voor onafhankelijk wonen in plaats van klassieke zorgvastgoed en dus eerder vergelijkbaar zijn met rendementen op klassieke appartementen.'

Het beurshuis handhaaft het advies op 'houden', met een koersdoel van 80 euro. Onlogisch is dat niet: in hun enthousiasme voor het 'grijze goud' dat zorgvastgoed is hebben beleggers het aandeel Aedifica intussen opgestuwd naar 81,50 euro (+0,1%), een premie van 20 procent of één derde op de netto-actiefwaarde van 61,50 euro per aandeel.

MDxHealth gaat 2,5 procent hoger naar 3,86 euro. De Luiks-Californische specialist in kankerdiagnose sluit een deal met Philips. MDxHealth gaat de door Philips ontwikkelaar biomaker, een soort voorspeller, voor het risico op prostaatkanker wereldwijd in licentie nemen. Er worden geen financiële details vrijgegeven. Dat is belangrijk voor de uiteindelijke lancering van InformMDx, een prostaatkankertest.