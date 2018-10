Euronext: Bekaert op laagste peil in vijf jaar

Fagron en Mithra koersen een tegenovergestelde richting uit na hun update. Op de update van Bekaert is het wachten, maar beleggers vermoeden weinig goeds gelet op de sombere stemming rond de autosector.

Voor de tweede dag op rij gaan de Europese beurzen door de toxische mix van de Amerikaanse renteklim en de vrees voor de impact van de handelsoorlog onderuit. De Bel20 zakt 1,7 procent naar 3.516 punten, een nieuw dieptepunt sinds begin 2015.

Bekaert koerst 4,1 procent lager op 20,10 euro, het laagste peil sinds het voorjaar van 2013. Echt verwonderen mag dat niet: de staaltechnologiegroep is na een late winstwaarschuwing deze zomer alle krediet kwijtgespeeld.

En bovendien: de beleggersaversie voor de autosector (zie ook de koersval van Melexis en Umicore) treft het aandeel Bekaert midscheeps. De sector vertegenwoordigt 44 procent van de omzet en is daarmee veruit de belangrijkste klant, leert de jongste presentatie van de groep.

Fagron had in dit beursklimaat de ondankbare taak om naar goede gewoonte de spits af te bijten en als eerste Belgisch bedrijf inzage te geven in de activiteiten over het voorbije kwartaal. De omzet kwam iets onder de verwachtingen uit, terwijl de organische groei met 10 procent wél de prognoses van analisten inloste.

De misser situeerde zich in Noord-Amerika, becijferde KBC Securities. Maar niet bij de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita, die met een groei van 84 procent jaar op jaar op koers blijft om de komende jaren tot een belangrijke omzet- en winstmotor uit te groeien.

'We becijferen dat Humco (een begin dit jaar overgenomen ontwikkelaar van merkproducten voor 45.000 Amerikaanse apotheken, red.) over het derde kwartaal 6,3 miljoen euro omzet draaide, tegenover 7,2 miljoen euro in het tweede', schrijven analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs.

Mogelijk komt er meer tekst en uitleg over Humco én Wichita op de beleggersdagen die Fagron op 16 en 17 oktober in Wichita organiseert. In afwachting nemen beleggers na de scherpe remonte eerder dit jaar wat gas terug en zakt het aandeel 3,7 procent naar 15,06 euro.

Toch was Fagron niet helemaal de primus met zijn update. Mithra kwam woensdagavond - terwijl iedereen naar de uitschuiver op Wall Stret aan het kijken was - plots met een update. Die bevatte eigenlijk geen nieuwe elementen, maar toch lijkt de groep er in geslaagd te zijn de koersval te stuiten. De Waalse farmagroep koerst 5 procent hoger naar 24,50 euro.