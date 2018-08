Euronext: Bpost nadert weer intekenprijs

Opluchting over de Amerikaanse dochter Radial levert Bpost herstel op, ook KBC vertaalt het kwartaalrapport in winst.

Na een aarzelende start kiest de Bel20 voor winst: de beursbarometer verstevigt 0,4 procent naar 3.878 punten. Dat is in essentie aan twee aandelen te danken.

Eén: bij Bpost houdt de opluchtingsrally stand, de postgroep trekt 7,6 procent hoger naar 14,41 euro maar noteert nog steeds zo'n 40 procent lager dan begin dit jaar. De intekenprijs van juni 2013 - 14,50 euro - is wel weer binnen handbereik.

ING-analist Marc Zwartsenburg handhaaft zijn 'houden'-advies, maar put moed uit het prille beterschap bij Radial. Dat is de Amerikaanse e-commercespecialist waar CEO Koen Van Gerven vorig jaar 700 miljoen voor neertelde, maar tot nog toe op zijn zachtst gezegd bepaald niet rendeerde.

'Het goede nieuws is dat Radial over de eerste jaarhelft iets boven budget presteerde en in het tweede kwartaal zelfs weer groeide', merkt Zwartsenburg op. De analist denkt dat het dividend - cruciaal - voor de meeste beleggers in dit typisch rendementsaandeel - veilig is.

KBC klimt na de vrijwel continuë afbrokkeling van de voorbije maanden 2,5 procent naar 65,58 euro. De bank- en verzekeringsgroep kwam met een degelijk kwartaalrapport en trekt in belangrijke mate een streep onder de probleemkredieten in Ierland door een groot deel van die portefeuille aan Goldman Sachs te verkopen. 'De winst voor belastingen kwam, gezuiverd voor een juridische provisie van 38 miljoen euro, boven de verwachtingen uit', stipt UBS-analist Johan Ekblom. Toch handhaaft hij het advies op 'neutraal', omdat KBC nu al tegen 1,6 keer de boekwaarde en 11,5 keer de verwachte winst over 2019 tegen een premie ten opzichte van de sector noteert.

'Alle lijntjes op de resultatenrekening die er toe doen, waren wat beter dan verwacht', merkt ook Degroof Petercam-analist Bart Jooris op. 'Wij denken dat KBC het beter dan de concurrenten zal doen op het vlak van rente-inkomsten, kosten, rendement op eigen vermogen en de opbouw van kapitaalbuffers. Daarom denken we dat er ruimte is om over boekjaar 2018 een groter deel van de nettowinst als dividend uit te keren', klinkt het. Jooris handhaaft het 'bijkopen'-advies.

Op de beurs van Frankfurt charmeert Adidas met verbluffend sterke cijfers. De sportartikelenfabrikant trekt een spurt van 7,6 procent naar 205 euro. Die sterke cijfers zijn aardig meegenomen voor GBL , dat zijn instap in Adidas spectaculair goed getimed heeft. Sinds de eerste instap - in de zomer van 2015 - is het aandeel van de Duitse sportreus verdrievoudigd.

Het is met de jongste koersopstoot overigens zo goed als zeker dat Adidas nu de belangrijkste participatie van GBL is geworden. In het jongste holdingoverzicht per eind juni raamde KBC Securities dat Adidas met 2,89 miljard euro goed was voor 15,2 procent van de GBL-portefeuille, nipt minder dan de 2,95 miljard (15,5%) voor Imérys.

Sinds eind juni staat de beurskoers van de Franse materialengroep door tegenvallende resultaten en schadeclaims rond toxisch talkpoeder in de Verenigde Staten onder druk: de beurskoers is dit kwartaal zo'n 8 procent gezakt, waardoor het pakket aandelen van GBL nu nog goed 2,7 miljard euro waard is. De waarde van de Adidas-participatie, daarentegen, is intussen 11 procent gestegen naar 3,2 miljard euro.

GBL profiteert slechts mondjesmaat van de Adidas-euforie: het aandeel gaat 0,4 procent hoger naar 90,38 euro.

Euronav gaat 4,1 procent hoger naar 7,63 euro. KBC Securities toont zich vrij tevreden met de resultaten over het tweede kwartaal, ook al bleef de rederij door de ultragelage tarieven voor tankers operationeel verlies boeken.

'Euronav doet het het in een moeilijke markt beter dan de rivalen', schrijft KBC Securities-analist Cédric Duinslaeger, die zijn koersdoel op 8,10 euro houdt en adviseert het aandeel bij te kopen. Zo verdiende Euronav afgelopen kwartaal per dag 16.751 per dag met zijn VLCC-supertankers. Dat is nog altijd zo'n 10.000 dollar minder dan nodig is om break-even te draaien, maar een stuk meer dan de 12.200 dollar die een rivaal als International Seaways per dag op zijn supertankers verdient.