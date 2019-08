Euronext Brussel: 19 dalers in de Bel20

Zorgen van Argentinië tot Hongkong doen beleggers een afwachtende houding aannemen. De Bel20 verliest 1 procent.

De Europese beurzen noteren dinsdag van bij de opening op verlies door zorgen over Argentinië en Hongkong. In Argentinië is de vrees gestegen voor een populistische president, waardoor de peso is gecrasht. Beleggers tobben minstens evenveel over Hongkong, een belangrijk financieel centrum. De luchthaven heeft voor de tweede dag op rij honderden vluchten moeten schrappen wegens protesten. Op de beurs van Parijs verliezen luxe-aandelen zoals LVMH bijna 2 procent.

De Bel20 noteert op de middag 1 procent lager. Er zijn 19 dalers, enkel Proximus (+0,3%) houdt het hoofd boven water. AB InBev verliest 2 procent en dat heeft als zwaargewicht veel impact. Het verlies bij lichtgewicht Ontex van 3 procent, goed voor de rode lantaarn in de Bel20, is er niets stegen.

De bankaandelen blijven in het verdomhoekje. KBC laat 1 procent liggen. Het beurshuis Kepler Cheuvreux verlaagt het koersdoel voor KBC van 59,60 naar 53,30 euro. 'KBC noteert duur op basis van een verwachte koers/winst-ratio van 10 voor 2020', zegt Kepler. Het aandeel staat voor de derde beursdag op rij onder druk.

De familie Bostoen durft het aan om zijn teen in het woelige beurswater te stoppen. Alain Bostoen, bestuurder bij KBC, heeft op de dag van de resultaten vorige donderdag een flink pakket KBC-aandelen bijgekocht. Dat gebeurde zowel via hem persoonlijk, als via de vehikels Agrobos en Algimo. Dat blijkt uit de insidertransacties die de beurswaakhond FSMA op zijn website bijhoudt. In totaal kocht Bostoen 42.605 aandelen KBC tegen een gemiddelde prijs van 54,33 euro, goed voor een uitgave van 2,3 miljoen euro. Het aandeel noteert er reeds 5 procent onder, goed voor een minwaarde van 115.000 euro op een kleine week.

KBC publiceerde an sich een goed kwartaalrapport, maar niettemin zijn analisten sindsdien druk bezig het koersdoel te verlagen. Ze vrezen de impact van het nulrentebeleid van de ECB op de winstprognoses in 2020.

'Geen groei bij Sioen'

Het beurshuis Berenberg verlaagt het advies voor de textielgroep Sioen van 'kopen' naar 'houden'. De adviesverlaging volgt op een forse neerwaartse bijstelling van de door Berenberg geschatte winstprognoses voor 2019 en 2020 met telkens 18 procent. Dat leidt tot een verlaging van het koersdoel van 31 euro naar 26 euro.

'We erkennen het leiderschap van Sioen in enkele nichemarkten, maar we denken niet dat Sioen volledig aan de huidige macro-economische kopwinden kan weerstaan', zegt analist Christoph Greulich. Greulich gelooft niet dat Sioen er dit jaar in zal slagen de omzet te doen stijgen en hij verlaagt de verwachte ebitda-marge voor 2019 met 65 basispunten tot 12,9 procent.