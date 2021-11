Euronext Brussel: 50 tinten groen

WDP scoort een groene primeur: het mag als eerste Belgische vastgoedvenootschap toetreden tot de Dow Jones-duurzaamheidsindex. Avantium bewijst dan weer dat het ene groen het andere niet is.

Het vraagstuk rond de duur en hevigheid van de huidige prijzenstorm brengt de beurzen woensdag in een patstelling. Temidden van oplaaiende discussies over de inflatie, kijken beleggers de kat even uit de boom.Net als de Fed vorige week, waarschuwt nu ook de ECB voor een zelf gecreëerd risico: 'de vastgoedprijzen en beurskoersen zijn overgewaardeerd en het risico op .

De Bel20 levert kort na de middag 0,1 procent in naar 4.296 punten en scoort daarmee wat zwakker dan het Europese gemiddelde (+0,05%).

KBC kan een einde maken aan een stevige losing streak waarbij het in een week 8 procent lichter werd.

'Een overreactie van beleggers', oordeelt analist Benoit Petrarque van Kepler Cheuvreux. 'We hebben onze winstverwachtingen bijgesteld en we verwachten dat de inkomsten sneller groeien dan de kosten. Bovendien is de vrees voor grote overnamedeals overtrokken, nu de honger met de deal in Bulgarije gestild is.'

'We ramen dat KBC eind 2021 over 1,9 miljard aan surpluskapitaal zal beschikken, cash die over het boekjaar 2022 kan uitgekeerd worden.'

Kepler verhoogt het koersdoel naar 91,7 euro. KBC kan met 1,5 procent aansterken naar 78 euro.

Diezelfde bijval valt Aperam niet te beurt. De inoxproducent moet opnieuw 2 procent verlies slikken en is sinds Wapenstilstand 12 procent lichter in beurswaarde.

GBL blaast verzamelen in Parijs waar het beleggers een inkijk geeft in de recente turbo op de private poot, intussen goed voor een kwart van de volledige portefeuille. Met zin voor timing koppelt de Frère-Desmaraisholding daar een nieuwtje aan: het is overnamegesprekken gestart met de private Parijse vermogensbeheerder Acofi. Als de deal lukt, zou GBLs private equitytak Sienna ongeveer 34 miljard euro aan activa beheren, afgelopen zomer was dat nog maar 7 miljard.

GBL moet om zijn beleggersjamboree 0,3 procent inleveren.

WDP kan uitpakken met een groene primeur. Op 22 november mag de specialist in logistiek vastgoed toetreden tot de Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). In die index huizen 147 Europese 'gidsbedrijven' uit diverse sectoren op het vlak van duurzaamheid.

WDP mag toetreden op basis van een recente beoordeling door S&P Global. Daar haalde het een duurzaamheidsscore van 63 op 100. Het doet daarmee beter dan 90 procent van de beoordeelde bedrijven. WDP is de eerste Belgische gvv die kan toetreden tot de duurzaamheidsindex.

Brede markt

Avantium loopt dan weer een groentje - euh - blauwtje bij het Europese directoraat voor Klimaatactie. De Nederlands-Belgische ontwikkelaar van bioplastics grijpt naast een omvangrijke subsidie uit de pot van het Europese innovatiefonds.

Avantiums YXY-technologie, om circulaire biopolymeren te ontwikkelen, niet werd weerhouden.

'Dit is volgens ons geen reflectie over de werkzaamheid van de YXY-technolgie', schrijft ING-analist Reg Watson. 'Er is sprake van vooringenomenheid bij de EU. De zeven geselecteerde projecten zijn allemaal energiegerelateerd. Biopolymeren staan duidelijk niet hoog op de Europese klimaatagenda.'.

Vijf van de geselecteerde projecten draaien rond waterstof, een rond biomassa en een rond zonnestroom. De Commissie moedigt geweigerde aanvragers wel aan om opnieuw een aanvraag in te dienen. De tweede ronde loopt tot en met 3 maart. Avantium heeft nog niet beslist of het daaraan deelneemt.

De concurrentie was groot en de markt had ook geen toekenning aan Avantium verwacht. Het koersverlies blijft dan ook beperkt tot -0,9 procent naar 3,9 euro.

Ze zijn laat op het feest, maar dat doet geen afbreuk aan het enthousiasme. Het beurshuis Berenberg begint de opvolging van Shurgard met een koopadvies en een koersdoel van 62 euro. Analisten Kai Klose en Nithin Kumar Devaraj roemen de opslagspecialist voor zijn defensief profiel en lage schuldgraad.

'Shurgard profiteert van de groeiende verstedelijking in grote delen van Europa. Het kan leunen op schaalvoordelen en operationele hefboomeffecten', aldus het tweetal. 'De markt voor zelfopslag is nog sterk gefragmenteerd in Europa. Dat geeft Shurgard veel mogelijkheden om te groeien door overnames.

De analisten zien volgend jaar een rendement van 2,4 procent en een dividendrendement van 1,8 procent. Ze verwachten dat de intrinsieke waarde per aandeel tegen 2025 met 45 procent zal toenemen.