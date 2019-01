Euronext Brussel: AB InBev biedt weerstand, MDxHealth keldert

De Brusselse beurs zakt iets minder dan de rest van Europa. Met dank aan AB InBev en zijn mogelijke beursplannen voor de Aziatische tak. MDxHealth kende een superzwak vierde kwartaal en verliest ruim een kwart van zijn waarde.

China publiceerde aan het begin van de week erg slechte handelscijfers, een rechtstreeks gevolg van de handelsoorlog die president Trump heeft ontketend. Daardoor komen de zorgen over een wereldwijde groeivertraging weer bovendrijven. Vooral technologiewaarden en industriële bedrijven krijgen klappen. Gemiddeld zakken de Europese beurzen rond 13 uur 0,9 procent.

Met een verlies van 0,6 procent tot 3.392 punten biedt de Bel20 iets beter weerstand. AB InBev (-0,2%, 63,36 euro) weet het verlies te beperken, terwijl Bpost (+0,4%) zelfs licht vooruitgaat.

Analisten reageren uiteenlopend op de plannen die AB InBev volgens Bloomberg heeft om zijn Aziatische activiteiten naar de beurs te brengen. De een vindt het een goed idee, volgens de ander is het eerder paniekvoetbal.

Als het nieuws van Bloomberg klopt, zou het in onze ogen een zuiver financieel gestuurd initiatief zijn dat elke strategische motivering mist, zegt Kepler Cheuvreux (kopen, koersdoel 101 euro). Een aparte beursnotering van de Azië-tak zou toelaten de schulden te verminderen, maar de waardering tegen 70 miljard dollar waar Bloomberg het over had, lijkt de analisten wel zeer hoog.

Volgens Reg Watson van ING wijst het bericht er dan weer op dat AB InBev in moeilijkheden zit. Vijf miljard dollar ophalen zal niet veel uitmaken om de schuldenberg van naar schatting 105 miljard dollar eind dit jaar af te toppen. Voorts stuurt een beursgang van de Aziatische tak het signaal uit dat de Chinese groei voor AB InBev op het punt staat te vertragen, meent hij. De analist blijft bij zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 54,92 euro.

Nucleaire productie

Analisten Lawson Steele en Andrew Fisher van Berenberg trekken hun advies voor Engie op van 'houden' tot 'kopen'. Tegelijk zakt hun koersdoel licht, van 15,50 tot 15 euro.

Tegen 2022 zien ze de winst per aandeel van de Franse nutsgroep met 60 procent toenemen. Ze wijzen er op dat de koers van Engie nauw samenhangt met de winstverwachting. Sinds 2010 is de winst per aandeel gehalveerd, wat weerspiegeld werd in de koers van het aandeel.

Vorig jaar verloor Engie in absolute termen 15 procent op de beurs, onder meer door de onvoorziene uitval van verscheidene Belgische kerncentrales. Steele en Fisher gaan ervan uit dat de nucleaire productie vanaf deze maand zal beginnen verbeteren - en daarmee voor zal liggen op schema - en tegen 2020 weer volledig genormaliseerd zal zijn. Engie blijft nagenoeg stabiel op 13,32 euro.

Geen eensgezindheid

Na de aankondiging de komende drie jaar 1.900 banen te willen schrappen – en ook 1.250 mensen aan te werven – is Proximus (-2,2%, 22,60 euro) in woelig vaarwater beland. De vakbonden overleggen in de vroege namiddag met de regering over de geplande herstructurering. Voor dinsdag hebben ze opgeroepen tot een staking.

Politiek is er geen eensgezindheid over hoe het verder moet met het partiële overheidsbedrijf (53,3 procent is in handen van de staat). Zondag zei ontslagnemend telecomminister Philipp De Backer (Open VLD) dat naar zijn mening de overheid haar belang in Proximus moet afbouwen. PS-voorzitter Elio Di Rupo van zijn kant vindt dat van een privatisering geen sprake kan zijn.

Tanend

Meest opvallende daler op het Brusselse scorebord is MDxHealth . De specialist in moleculaire diagnostica dondert 28 procent lager tot 1,498 euro. MDxHealth stuurde vervroegd gedeeltelijke jaarresultaten uit, en zo iets is meestal geen goed teken.

Het vierde kwartaal was bijzonder slecht waardoor de omzet over heel 2018 stabiel blijft. Vooral de verkoop van de prostaatkankertest ConfirmMDx viel geweldig tegen. Volgens topman Jan Groen hebben ‘enkele uitdagingen binnen onze Amerikaanse commerciële organisatie de groei van het volume ConfirmMDx-testen gehinderd’.

Het bedrijf grijpt in en lanceert een kostenbesparingsprogramma dat de basis moet leggen ‘voor hernieuwde en duurzame omzetgroei’. MDxHealth wil zijn operationele kosten met 10 miljoen dollar per jaar drukken en stelt de verdere ontwikkeling van nieuwe producten uit.

Analisten zijn niet mals voor MDxHealth. KBC Securities verlaagt zijn advies van ‘kopen’ tot ‘houden’ en zijn koersdoel van 3,50 tot 1,30 euro. Analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs wijzen vooral op de dramatische daling van de verkoop van ConfirmMDx-testen: in volume is de verkoop met naar schatting 28 procent gedaald tegenover het vierde kwartaal van 2017, in omzet zelfs met 61 procent. ‘Gezien de stagnerende volumes en de scherpe daling in omzet, geloven wij dat de interesse in het product mogelijk tanend is.’ De KBCS-analisten hebben hun verwachtingen voor de verkoop van ConfirmMDx drastisch verlaagd en verwacht geen snel herstel.

Ook Degroof Petercam haalt de schaar boven. Het vierde kwartaal was beneden alle verwachtingen voor de prostaatkankertest ConfirmMDx, de voornaamste bron van inkomsten voor MDxHealth, zegt analiste Stéphanie Put. De verkoop kwam 51 procent lager uit dan in het derde kwartaal.

Put verlaagt haar ramingen voor de volumegroei van de test. Aangezien alle overige projecten 'on hold' zijn geplaatst, kent ze de rest van de pijplijn geen waarde toe.