Euronext Brussel: AB InBev doorstaat dividendknip met verve

De Bel20 moet haar pas heroverde symboolkaap weer prijsgeven. Al treft dividendknipper AB InBev geen schuld. Vooral een ploeterend Argenx speelt de index parten.

Terwijl kappers opnieuw hun scharen ter hand hebben genomen, wordt ook op de Brusselse beurs lustig geknipt. Dinsdag zijn vier bedrijven aan de beurt om hun dividend te onthechten, waarvan twee in de Bel20. AB InBev knipt een (door corona zwaar bijgetrimde) coupon van 0,5 euro per aandeel van de koers. Bij Frère-holding GBL gaat een dividend van 2,5 euro van de koers. In het kalenderjaar 2021 zullen coupons de Bel20 zo’n 95 punten kosten.

Dinsdag levert de graadmeter 19 punten in, en dat is genoeg om onder de pas heroverde kaap van 4.000 punten weg te zakken. De Bel20 noteert 0,4 procent lager op 3.999,99 punten.

AB InBev verteert de knip goed. Dat is te danken aan een koersdoelverhoging van Crédit Suisse. De Zwitserse bank verhoogt de mikprijs voor de bierreus van 57 naar 62 euro bij een ongewijzigd neutraal advies.

AB InBev noteert op 59,34. Met inbegrip van de coupon werden beleggers in AB InBev 1,2 procent rijker.

Umicore levert 1,2 procent in. Beleggers zijn niet zo tuk op de plannen van de materialengroep om zijn patenten voor kathodes te gaan delen met BASF. Kathodematerialen behoren tot de meest cruciale componenten van de batterijcellen die de snel groeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg moeten houden. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Deze samenwerking verkleint voor Umicore het risico op technologische disruptie. Stijn Demeester Analist ING

Beurshuizen Kepler Cheuvreux en ING stippen dat aan de deal voor Umicore het risico op technologische disruptie verkleint. 'We veronderstellen dat Umicore nu, tenminste in theorie, NCA-kathodes aan Tesla zou kunnen leveren', zegt ING-analist Stijn Demeester. 'Maar we blijven LFP, een technologie die Umicore in 2015 verliet, op korte termijn als een bedreiging zien'.

Voortaan bevat de Bel20 ook een fitnessaandeel, meer bepaald Colruyt dat zich in een totaal niewe markt begeeft door de overname van gymketen JIMS.

Een verrassende move die voorlopig niet echt synergieën toont met Colruyts bestaande portfolio', zegt ING-analist Hans D'Haese.

'Ook wij zijn benieuwd om meer te horen over de synergieën die Colruyt met deze deal beoogt', zegt analist Alan Vandenberghe van KBC Securities. . 'Als we op basis van de kapitalisatie van Basic-Fit kijken, komen we aan een waardering per club van ongeveer 2,75 miljoen euro'. Op basis daarvan schat de analist dat Colruyt zowat 50 miljoen neertelde voor JIMS dat 27 clubs uitbaat in de Benelux.

We schatten dat Colruyt zowat 50 miljoen euro betaalde voor JIMS. Alan Vandenberghe Analist KBC Securities

'Met de ruggensteun van Colruyt verwachten we dat JIMS agressiever in de markt zal staan', aldus beurshuis Kepler Cheuvreux.

Colruyt wint 0,3 procent op de kleine deal tot 49,9 euro.

Argenx zet zijn losing streak door en weegt op de index. De biotechspeler die sinds de jaarlijkse herschikking van de Bel20 een zwaargewicht mag heten, levert opnieuw 2,5 procent in naar 230,3 euro.

Brede markt

Biocartis leidt de Brusselse koerstabellen dankzij een uitbreiding van een samenwerking met AstraZeneca. De bedrijven sluiten een nieuwe samenwerking om via Biocartis' zaklabo Idylla bepaalde 'biomarkers' voor longkankerpatiënten op te sporen.

'AstraZeneca is een betrouwbare zakenpartner voor ons. We zijn dan ook verheugd om onze samenwerking te zien rijpen en groeien', zegt CEO Herman Verrelst. 'Het opsporen van deze biomarkers bij longkankerpatiënten kan leiden tot een meer gerichte behandelingsaanpak. Nu worden velen niet getest. Deze samenwerking verlaagt die drempel'.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Deze nieuwe overeenkomst bouwt voort op een eerder 'mastercontract' uit 2018 tussen beide bedrijven. Gezamelijk onderzoek bracht aan het licht dat Idylla sneller werkt om bepaalde longkankermutaties (EGFR-mutaties die bij 10 tot 15 procent van de Europese en Amerikaanse longkankerpatiënten voorkomen) op te sporen dan andere diagnosemethodes.

Biocartis wint 4,2procent naar 4,4 euro.

Tenslotte krijgt Euronav een welgekomen lofzang van Kepler Cheuvreux. Het beurshuis heeft zijn waarderingsmodel opgefrist op basis van de jongste vrachttarieven. Dat resulteert in een verlaging van de verwachtingen voor het lopende kwartaal. Maar Kepler blijft fan van Euronav met een winstverwachting voor dit jaar die 8 procent hoger ligt dan de consensusverwachting. 'We verwachten dat partijen uit het Midden-Oosten en de VS stevig terug in de markt zullen komen waardoor het zeetransport van olie zal aanwakkeren en de vrachttarieven terug op winstgevende hoogte zullen komen', aldus het rapport.

Euronav is het meest aantrekkelijke koopje in de tankermarkt. Beurshuis Kepler Cheuvreux

'Euronav komt bovendrijven als meest aantrekkelijk geprijsde tankerspeler in de markt met een waardering van slechts 0,8 keer de boekwaarde', zegt het beurshuis. De analist kleeft een koersdoel van 12,4 euro en herhaalt zijn koopadvies.

Euronav wint 2,1 procent naar 7,31 euro.