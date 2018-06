Euronext Brussel - AB InBev en Kinepolis op rozen, Vastned onderuit

De Bel20 wint na drie uur handel 0,8 procent tot 3.838 punten.

AB InBev is de grootste stijger in de Bel20 en is met zijn winst (+2,6% tot 82,33 euro) goed voor een derde van de Bel20-stijging.

Het Britse beurshuis HSBC heeft zijn advies voor AB InBev verhoogd van 'houden' tot 'kopen'. Het koersdoel gaat van 115 naar 116 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 44 procent tegenover de slotkoers van vrijdag.

De analisten stellen dat het groeimodel van de bierreus niet langer op overnames en fusies steunt, maar op organische groei. Dat trekt volgens hen een ander soort belegger aan die een lagere waardering eist maar een langere beleggingshorizon hebben.

Goed nieuws voor UCB . Het toepassingsveld van zijn epilepsiemiddel Briviact wordt uitgebreid. Het middel mag weldra toegediend worden aan kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar.

Het comité dat zich buigt over de aanvraag van nieuwe medicijnen in Europa, onderdeel van de Europese farmawaakhond EMA, heeft een positief rapport uitgebracht. De definitieve goedkeuring volgt een van de komende weken.

Een paar weken geleden kreeg UCB hetzelfde fiat ook in de VS, wat de groep 470.000 extra potentiële klanten oplevert. In Europa vergroot UCB zijn markt met 3 à 5 per duizend kinderen.

De farmagroep lanceerde Briviact in Europa en de VS eerder al voor patiënten van 16 jaar en ouder. Briviact haalde vorig jaar een omzet van 87 miljoen euro, komende van 18 miljoen in 2016. UCB mikt op meer dan 450 miljoen euro in 2026.

Ahold Delhaize zit 1,3 procent in de lift. Daar zit de positieve toon van Xavier Piesvaux, de topman van Delhaize Belgium, voor iets tussen. In interviews met De Tijd en andere kranten stelt de CEO dat het margeherstel van de voorbije negen maanden zich zal doorzetten en dat de marges op termijn zullen verbeteren.

Delhaize opent dit en volgend jaar telkens 40 nieuwe buurtwinkels (Proxy Delhaize en Delhaize Shop & Go) in ons land.

Het Nederlandse Vastned Retail is er niet in geslaagd zijn Belgische dochter over te nemen en van de beurs te halen. Vastned Retail Belgium keldert bijna 10 procent tot 48,90 euro. Vastned bood 57,50 euro per aandeel.

De Nederlanders hadden vooraf bepaald dat de overname pas doorging als ze 90 procent van de free float (vrij verhandelbare aandelen die niet in handen zijn van de referentieaandeelhouder(s)) kregen aangeboden. Pas vanaf 90 procent kunnen kandidaat-overnemers vlotjes de resterende minderheidsaandeelhouders uitroken.

De teller bleef bij Vastned echter steken op 70 procent. Daardoor gaat de overname niet door en blijft Vastned Retail Belgium op de Brusselse beurs noteren. Ook de aandeelhouders die hun aandelen wel in het bod inbrachten, behouden hun aandelen.

Vastned Retail handhaaft de verwachtingen voor het direct resultaat in 2018, al zullen de gemaakte kosten op de resultaten wegen. De analisten van ING verwachten dat de winst per aandeel in 2019 zal zakken. Zij hadden vooraf de positieve impact van de overname op 0,18 euro per aandeel geschat, die het huurverlies zou compenseren die Vastned dit jaar zal lijden door de verkoop van gebouwen.

'Dit is een gemiste kans', stellen de analisten. 'Deze mislukking zal volgend jaar wegen op de speelruimte voor het dividend.' Ze mikken nu op een bijna 100% uitkering om het dividend van 2019 op een stabiele 2,05 euro per aandeel te houden.

Taco de Groot, de CEO van Vastned Retail, waarschuwde begin mei dat het aandeel van Vastned Retail Belgium flink zou terugvallen als de overname niet zou doorgaan. De topman krijgt vandaag gelijk. Zijn verklaring vorige maand: 'We focussen op toplocaties in een beperkt aantal steden: Amsterdam en Utrecht in Nederland, Antwerpen in België, Parijs in Frankrijk en Madrid in Spanje. We praten over rendementen rond 4 procent. Als de prijzen met 10 procent dalen komt dat relatief harder aan dan in portefeuille met een rendement van 8 procent.'

Kinepolis wint 3,4 procent tot 57,80 euro. Het beurshuis Kepler Cheuvreux start de opvolging van het aandeel met een koopadvies en koersdoel van 62,20 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 12 procent tegenover de slotkoers van vrijdag.