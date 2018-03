Euronext Brussel: AB InBev en Proximus schaarse klimmers in Bel20

Op een donkere beursdag brengen Proximus en Jensen wat zon dankzij goede resultaten en een stevig dividend. Het vooruitzicht van een superdividend doet de zwakke resultaten bij Roularta niet vergeten.

Na de Amerikaanse en de Aziatische beurzen gaan ook de Europese beurzen omlaag. Gemiddeld zakken ze zowat anderhalf procent. Naast de vrees voor meer Amerikaanse renteverhogingen dit jaar speelt nu ook het voornemen van president Trump om stevige importheffingen in te voeren op staal en aluminium. De gouverneur van de Japanse centrale bank stelde bovendien de stopzetting van het ultrasoepele beleid in het vooruitzicht, wat voor extra onrust zorgt.

Euronext Brussel kan zich niet onttrekken aan de negatieve trend, maar het verlies van de Bel20 is toch iets kleiner. Kort voor de middag zakte de Bel20 'slechts' 1,2 procent tot 3.895 punten.

De iets betere prestatie van de Brusselse graadmeter is vooral aan twee aandelen te danken: AB InBev en Proximus. AB InBev (+2,3%, 91,50 euro) geniet nog na van de goede jaarresultaten die donderdag wereldkundig werden gemaakt. Daarnaast kreeg het bierconcern een gunstig rapport van SBG Securities. Analist Rey Wium trekt zijn advies op van 'houden' tot 'kopen'. Tegelijk laat hij zijn koersdoel zakken van 115 tot 110 euro.

Proximus presteerde iets beter dan verwacht in het vierde kwartaal, vooral dankzij de ICT-diensten. Op een 0,9 procent lagere omzet realiseerde de telecomgroep 1 procent meer brutobedrijfswinst. Over heel 2015 is het plaatje vergelijkbaar: 1,6 procent minder omzet, 1,5 procent meer brutobedrijfswinst. Voor dit jaar mikt CEO Dominique Leroy op een stabiele binnenlandse omzet en een lichte groei van de brutobedrijfswinst (ebitda). De aandeelhouders krijgen over 2017 een brutodividend van 1,50 euro.

De jaarresultaten zijn globaal in lijn met de consensusverwachtingen, zegt analist Ruben Devos van KBC Securities, die zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 28 euro handhaaft. Proximus won in de vroege handel tot 6 procent, maar de winst is intussen teruggevallen tot 3,6 procent op 27,28 euro.

Schone was

Op de brede markt staat Jensen-Group bij de sterkste stijgers. Het aandeel wint 3,1 procent tot 43 euro. De producent van industriële wassystemen maakte donderdagavond goede resultaten over het jaar 2017 bekend. Bovendien gaat Jensen een dividend van 1 euro per aandeel uitkeren.

Dat is vier keer meer dan analist Guy Sips van KBC Securities had verwacht en hij is dan ook ‘aangenaam verrast’. Hij gaat zijn verwachtingen aanpassen na de analistencall, maar trekt alvast zijn koersdoel op van 42 tot 44 euro. Zij advies blijft ‘houden’.

Zoals verwacht maakte Roularta (-2,5%, 23,40 euro) bar slechte jaarresultaten bekend. De omzet daalde met 7,1 procent tot 19,7 miljoen euro, vooral door lagere reclame-inkomsten en minder losse verkoop. De brutobedrijfswinst (ebitda) kelderde van 16,9 tot 1,9 miljoen euro, onder meer door lanceringskosten voor het e-commerce- en marketingplatform Storesquare.be. Netto verschijnt een verlies van 13 miljoen euro in de boeken tegen nog 20,3 miljoen euro winst in 2016.

Roularta heeft echter goed nieuws voor de aandeelhouders. Gezien het bedrijf in januari een meerwaarde van ongeveer 145 miljoen euro boekte op de verkoop van zijn belang in Medialaan, wordt overwogen om in de tweede jaarhelft een interimdividend van 5 euro bruto per aandeel uit te keren.

Guidance

MDxHealth (-1,4%, 3,26 euro), producent van moleculaire diagnosticatesten voor urologen, kan voorlopig niet profiteren van een overwegend lovend rapport van Berenberg. De analisten verwachten voor de periode 2017-2020 een gemiddelde omzetgroei van 45 procent per jaar die het bedrijf over drie jaar winstgevend zou moeten maken.

Vorig jaar kreeg het aandeel rake klappen omdat MDxHealth zijn guidance niet kon waarmaken. Dat biedt een koopopportuniteit, meent Berenberg, aangezien de diversificatie van betalers, producten en regio’s zou moeten verbeteren in 2018. Het Duitse beurshuis plakt dan ook een koopadvies op het Waalse bedrijf en een koersdoel van 6,10 euro.

De fotodienstengroep Smartphoto (+2,1%, 15,62 euro) publiceerde vanmorgen definitieve jaarresultaten en die bevestigen de goede eerder gepubliceerde cijfers: een omzetgroei van 1,1 procent en een 44,5 procent hogere brutobedrijfswinst (ebitda). KBCS-analist Guy Sips denkt dat 2018 een jaar moet worden waarin opnieuw op groei kan worden gefocust. Hij past daarom zijn cijfers voor 2018 en de volgende jaren aan, en trekt meteen zijn koersdoel op van 15,50 tot 16,80 euro. Zijn advies stijgt van ‘houden’ tot ‘bijkopen’.

Belangrijk jaar

Mithra (+0,5%, 19,40 euro) maakte over 2017 een verdubbeling van de omzet en een kleiner recurrent brutobedrijfsverlies (rebitda) bekend. Analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities hebben daarop hun model aangepast. Dat brengt hen ertoe hun koersdoel op te trekken van 17,50 tot 20,50 euro. Hun advies blijft ‘kopen’.