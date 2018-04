Euronext Brussel: AB InBev houdt Bel20 in het rood

Op een nieuwsluwe dag is het vooral AB InBev dat de Bel20 rood doet kleuren. Nyrstar lijdt onder een koersdoelverlaging bij ING. Na de klap van vrijdag kan Melexis ternauwernood profiteren van een lovend rapport van KBC Securities.

De Europese beurzen laten kleine verliezen optekenen. De kwartaalcijfers van UBS vielen wat tegen en de aandelen van consumentgerichte bedrijven, die vaak als alternatief voor overheidsobligaties worden aangezien, staan onder druk. De verklaring is bij de Amerikaanse lange rente te zoeken die tegen 3 procent aanschurkt.

In Brussel gaat de Bel20 omstreeks 12.15 uur 0,2 procent lager tot 3.913 punten. Het verlies is nagenoeg uitsluitend aan één aandeel te wijten: AB InBev. ’s Werelds grootste bierbrouwer voelt de druk op producenten van consumentenproducten en verliest 1,7 procent tot 84,05 euro. Vrijdag ging het al 1,1 procent lager in New York.

Een verlies van meer dan een procent is er voorts voor Umicore, dat 1,8 procent verzwakt tot 42,93 euro. Wellicht gaat het om winstnemingen. De materiaaltechnologiegroep tekende vorige week een koerswinst van 3,65 procent op.

Op de brede markt staan verscheidene biotechaandelen vooraan. Argenx stijgt 4,2 procent, Curetis 3,85 procent en Thrombogenics 3 procent. Alle drie trekken ze zo de opgaande lijn van vorige week door.

Elektrificatie

KBC Securities-analist Guy Sips wijdt een uitvoerig rapport aan de Ieperse producent van autochips Melexis. Die bleef vorige week met zijn kwartaalcijfers iets onder de verwachtingen en werd daar vrijdag voor afgestraft met een koersverlies van 5,1 procent. Niettemin bedroeg de omzetgroei in het eerste kwartaal opnieuw het dubbele van de markt en zou die bij constante wisselkoersen zijn uitgekomen op 20 procent. Bovendien bevestigde Melexis de prognose dit jaar een omzetgroei tussen 12 en 15 procent te realiseren en zou de winstmarge in lijn met 2017 blijven.

Voor de toekomst ziet het er in ieder geval goed uit, maakt de analist duidelijk. Met zijn expertise is Melexis goed geplaatst om in te spelen op de groeiende vraag van zijn klanten, een vraag die wordt aangewakkerd door de trends naar meer elektrificatie, rijhulp en interieurdifferentiëring. De producten laten systemen bovendien toe ‘bewuster’ te worden en direct te interageren met de omgeving.

Melexis zet tegelijk in op innovatie van zijn productranges waardoor het volgens Sips voordeel kan halen uit marktevoluties in niet alleen de autosector maar ook de industrie, de medische sector en de automatisering van gebouwen. De KBCS-man denkt voorts dat Melexis zijn marktpositie zal kunnen handhaven. Hij trekt zijn koersdoel op van 100 tot 110 euro en handhaaft zijn koopadvies. Melexis kan het verlies van vrijdag slechts voor een klein deel goedmaken: het aandeel stijgt 1 procent tot 83,85 euro.

Versailles

Banimmo (+0,3%, 3,19 euro) maakte vrijdagavond bekend het kantoorgebouw Rocquencourt in de buurt van Versailles te verkopen voor 10 miljoen euro en met een kleine meerwaarde. De opbrengst gaat de vastgoedontwikkelaar gebruiken om de obligatielening van 34,1 miljoen euro die eind mei afloopt terug te betalen.

De verkoop van het Franse gebouw, dat Banimmo aanvankelijk wou herontwikkelen tot hotel en conferentiecenter, kadert in een hernieuwde focus op de Belgische markt. De vastgoedanalisten van KBC Securities, Alexander Makar en Jan Opdecam, hebben er alle vertrouwen in dat Banimmo de terugbetaling van de obligatielening tot een goed einde zal brengen. Ze behouden hun ‘houden’-rating en koersdoel van 4,20 euro.

Schuldafbouw

ING-analist Stijn Demeester past zijn winstramingen voor Nyrstar voor dit en volgend jaar aan: hij schat de brutobedrijfswinst (ebitda) nu respectievelijk 19 en 5 procent lager in. Daarvoor haalt hij diverse redenen aan: een minder gunstige euro/dollarkoers (waardoor Nyrstar minder zal genieten van de nog steeds goede zinkprijs), lagere verwerkingstarieven en ook iets lagere producties van de mijnen en de smelters.

Als gevolg van de bijgestelde winstramingen laat Demeester zijn koersdoel met 12 procent zakken, van 8,50 tot 7,50 euro. Zijn advies blijft 'kopen' omdat 2018 een scharnierjaar is voor de zinkgroep met de transformatie van Port Pirie in een polymetaalrecyclagefabriek, de turnaround in de mijnbouw en de optimalisering van de smelteractiviteiten. 'Di zou de onderneming op weg moeten zetten naar aanhoudende schuldafbouw in de komende jaren.'