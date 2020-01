Euronext Brussel: AB InBev krijgt extra kopwind uit Vietnam

Beleggers zijn weer wat minder angstig voor het coronavirus. Balta gaat onderuit na een noodfinanciering.

Duwde het coronavirus dinsdag de Europese beurzen in het rood, dan zien we vandaag een lichte herstelbeweging. De aandelen op het oude continent gaan gemiddeld 0,2 procent hoger.

De Bel20 doet het slechter dan het Europese gemiddelde en zakt 0,3 procent.

AB InBev

Ook vandaag is het aandeel AB InBev weer een rem voor de sterrenmix. Die rol heeft de bierreus al sinds het op 25 oktober met cijfers over het derde kwartaal naar buiten kwam. Daaruit bleek dat de volumes weer krompen met 0,5 procent terwijl er in het tweede kwartaal nog sprake was van een klim met 2,1 procent. En de winstgroei viel stil: de brutobedrijfswinst stabiliseerde op 5,29 miljard dollar. De groep had last van een zwakke verkoop in China, hogere grondstofprijzen en hogere marketingkosten. Daarnaast vreesde CEO Carlos Brito dat het zwakke derde kwartaal zich ook in het vierde kwartaal zou doorzetten.

Sinds de publicatie van de kwartaalcijfers staat het aandeel 13,4 procent lager. Deze afstraffing heeft zijn effect op de Bel20 niet gemist. De Brusselse sterrenkorf blijft maar vechten met de 4.000-puntengrens, ondanks het vlammende koersverloop van de steraandelen UCB en Galapagos . Maar met een zwaargewicht als AB InBev in de kofferbak is het moeilijk de berg oprijden.

Met een magere verkoop in de VS en China, een dalende winstmarge door duurdere grondstoffen en veel promoties om de verkopen overeind te houden had de Belgische biergigant niet echt een tekort aan kopwinden. En toch komt er nog eentje bij.

Want in Vietnam is onlangs een strengere alcoholwet ingevoerd, waardoor de bierverkopen in het land dalen. Sinds 1 januari is de verkoop er met een kwart gezakt omdat er veel hogere boetes gelden voor wie teveel drinkt en daarna achter het stuur kruipt. De politie schreef sinds Nieuwjaar al 6.200 van die hoge boetes uit.

De Vietnamese biermarkt klom de voorbije vijf jaar gemiddeld 8,9 procent per jaar in omzet (gemeten in dollar) en was in 2018 goed voor 17,3 miljard dollar (15,6 miljard euro). De premiumbieren groeiden in die periode met 19,4 procent nog een pak meer, en vertegenwoordigen er liefst 46 procent van de markt. In dat duurdere segment is AB InBev actief.

Volgens analist Reginald Watson van ING moeten beleggers het probleem niet onderschatten. 'Hoewel AB InBev pas de nummer 8 is op de Vietnamese markt met een volume van minder dan 1 procent, is het de tweede belangrijkste markt voor de groep in de tak van snelgroeiende en superpremiumbieren. Wij schatten dat Vietnam in 2018 goed was voor 4,4 procent van de geconsolideerde groepsomzet van AB InBev en 8,5 procent van de winst voor belastingen.'

Watson is niet enthousiast over het AB InBev-aandeel, met een koersdoel van 54,92 euro en een 'houden'-advies.

Het aandeel levert 0,5 procent in.

Balta

Het aandeel Balta schuift met 8 procent onderuit nadat het twee fabrieken verkoopt. Via een sale-and-lease back operatie hevelt Balta twee van zijn vijf Belgische productiesites over naar drie van zijn voornaamste huisbanken, meldde het beursgenoteerde bedrijf dinsdagavond in een persbericht. Het betreft voor alle duidelijkheid enkel het vastgoed op de sites, niet de machines, stocks of andere activa.

Volgens analist Loïc De Smet van Kepler is er sprake van een noodfinanciering. 'Dit is de laatste optie voor een industrieel bedrijf. De onderneming blijft onder druk staan door onder andere de brexit, de hoge inputkosten en de vertraging in de e-commerce-activiteiten in de VS.'