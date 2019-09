Euronext Brussel: AB InBev maakt zich op voor Hongkongs feestje

Productie van Budweiser in een brouwerij in Wuhan in de Chinese provincie Hubei

AB InBev zit in de laatste rechte lijn voor de beursgang van zijn Aziatische dochter. MDxHealth staat onder druk na de uitgifte van nieuwe aandelen met korting. Biocartis wordt opgevist nu de waardering wel heel diep is gezakt.

De Europese beurzen winnen omstreeks 12.40 uur gemiddeld 0,4 procent. Ze laten zich dus niet te hard van de wijs brengen door het gewoel in politiek Amerika en hopen dat president Trump gelijk heeft als hij zegt dat er sneller dan gedacht een handelsakkoord met China kan worden gesloten.

Op Euronext Brussel zit de Bel20 op dezelfde lijn met een winst van 0,4 procent tot 3.712 punten. De bankwaarden herstellen - ING wint 1,8 procent en KBC 1,2 procent – maar het is Solvay dat voor de grootste procentuele winst tekent. Het aandeel stijgt 2 procent, in lijn met de hele Europese chemiesector.

Zwaargewicht AB InBev gaat ook de goede kant op, al blijft de winst beperkt tot 0,4 procent op 87,15 euro. Het bierconcern gaf vanmorgen een update over de beursgang van zijn Aziatische dochter Budweiser Brewing Company APAC en de operatie blijkt op schema te zitten.

Er zullen 1,45 miljard aandelen BBC APAC worden aangeboden, meer dan aanvankelijk voorzien ‘om aan de marktvraag te beantwoorden’. Zowel het aanbod in Hongkong als het internationale aanbod werden overingeschreven.

Tegen de prijs van 27 Hongkongse dollar per aandeel zal de beursoperatie ongeveer 4,9 miljard Amerikaanse dollar opbrengen. Dat kan nog stijgen als de overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend. De eerste notering van BBC APAC is maandag gepland om 9 uur Hongkongse tijd (om 3 uur Belgische tijd).

‘In combinatie met de verkoop van de Australische activiteiten zou dit moeten toelaten om de nettoschulden tegen eind volgend jaar terug te brengen tot ongeveer 3,4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda)’, zegt analist Wim Hoste van KBC Securities, die een koopadvies en een koersdoel van 105 euro hanteert voor de bierbrouwer.

‘Hoewel we geloven dat de voornaamste reden voor de IPO een versnelde schuldafbouw is, verhoogt de operatie ook de flexibiliteit om verdere deals te doen’, merkt analist Ed Mundy van Jefferies op. Hij heeft voor AB InBev een ‘houden’-advies en een koersdoel van 85 euro.

Coupon

Colruyt neemt vandaag een beetje gas terug. Het aandeel van de supermarktengroep uit Halle dikte donderdag 7,6 procent aan en bereikte zo zijn hoogste stand in bijna drie maanden. CEO Jef Colruyt zei woensdagavond op de algemene vergadering dat hij de nettowinst in het lopende boekjaar (tot eind maart 2020) licht ziet stijgen. Dat was een positieve verrassing want analisten hadden net een sombere prognose verwacht.

Het aandeel zakt momenteel 2,6 procent tot 50,10 euro. Mogelijk zijn er wat winstnemingen, maar er is vooral een andere reden: het knippen van de coupon. Colruyt betaalt een brutodividend van 1,31 euro per aandeel. Vermits het absolute koersverlies 1,34 bedraagt, is de daling al bij al erg beperkt.

Verwatering

De notering van MDxHealth werd vanmorgen hervat. De Waalse specialist in kankerdiagnose maakte bekend 10,6 miljoen nieuwe aandelen te hebben uitgegeven tegen 0,85 euro het stuk. Dat is een korting van 11 procent ten opzichte van de koers net vóór de schorsing (donderdag om 13.55 uur). De aandelen werd privaat geplaatst bij bestaande en nieuwe investeerders.

De kapitaalverhoging brengt 9 miljoen euro op, het maximum dat MDxHealth voor ogen had. Aan de operatie is ook een lening gekoppeld van maximum 9 miljoen euro die tegen harde voorwaarden wordt toegekend door Kreos Capital. MDxHealth heeft tot 1 november om die lening op te nemen.

Degroof Petercam-analist Trevor Hougen is maar matig enthousiast over de kapitaaloperatie en bijbehorende lening. Hij geeft toe dat het 'een noodzakelijke stap' was voor het bedrijf, dat bijkomende financiering nodig had om de activiteiten te kunnen voortzetten. Dat neemt niet weg dat de visibiliteit op volume- en omzetgroei beperkt blijft.

MDxHealth heeft nu een bruto kaspositie van 30,2 miljoen euro en een netto kaspositie van 21,2 miljoen euro. In de eerste jaarhelft verbrandde het bedrijf echter 14 miljoen euro, zodat het met de huidige middelen tot in de tweede helft van volgend jaar moet voort kunnen.

Hougen handhaaft het 'afbouwen'-advies. Gezien de kapitaalverhoging verwatering teweegbrengt, zakt het koersdoel van 1,2 tot 1,1 euro.

De biotechanalisten van KBC Securities (houden, koersdoel 1,30 euro) schatten dat MDxHealth nu 25 miljoen euro in kas heeft. Als het bedrijf even snel middelen opgebruikt als in het eerste halfjaar, komt het daarmee 15 maanden toe.

Ze zijn niet verbaasd dat aan de lening van Kreos Capital harde voorwaarden vasthangen, aangezien MDxHealth om geld verlegen zat. Al zijn die voorwaarden wel zeer stevig te noemen: een rentevoet van 9,5 procent en een eindbetaling van 5 procent komen wel meer voor in dergelijke situaties, merken ze op. De transactieprijs, inclusief een converteerbare lening ter hoogte van 7 procent van de leensom, en een observatorzitje in de raad van bestuur gaan echter nog een flinke stap verder.

MDxHealth verzwakt 2,6 procent tot 0,931 euro.

Kopers

Aan de koersval van Biocartis als reactie op de omzetwaarschuwing van 5 september leek maar geen einde te komen. Volgens Kepler Cheuvreux is de marktkapitalisatie van Biocartis nu al ruim onder de technologische waarde van het Idylla-systeem gezakt. Op basis van de huidige beurskoers is het bedrijf nog 325 miljoen euro waard. Idylla is een zaklabo waarmee patiënten in een mum van tijd op bepaalde ziekten kunnen worden getest.

De analisten vermoeden dat beleggers de verkoopcijfers in de VS voor het derde - en mogelijk zelfs het vierde - kwartaal zullen afwachten vooraleer een significante positie in te nemen. De verkoop van testpatronen in de VS viel tegen in de eerste jaarhelft.