Euronext Brussel: AB InBev plots weer beurslieveling

Het nieuws dat AB InBev mogelijk zijn Aziatische activiteiten apart naar de beurs gaat brengen, geeft de bierbrouwer vleugels. IBA is de pineut nadat beurshuis Jefferies zijn koersdoel halveerde.

De Europese beurzen lassen vrijdag een pauze in. Ze surften de voorbije week mee met de wereldwijde herstelrally sinds Kerstmis die te danken is aan een meer inschikkelijke Federal Reserve en de hoop dat de VS en China hun handelsgeschillen bijleggen. De EuroStoxx50 zakt omstreeks 13 uur met 0,2 procent, deels onder invloed van rode Amerikaanse futures.

Met een winstje van 0,15 procent tot 3.418 punten doet de Bel20 merkelijk beter en dat is aan het grootste bedrijf op Euronext Brussel – en een van de zwaargewichten van de Belgische index – te danken: AB InBev . De bierbrouwer schiet 4,3 procent hoger tot 63,82 euro.

De opstoot kwam er nadat Bloomberg op basis van bronnen rond het bedrijf meldde dat AB InBev overweegt zijn Aziatische activiteiten apart naar de beurs te brengen. Dergelijke operatie zou ongeveer 5 miljard dollar kunnen opbrengen, geld dat AB InBev goed zou kunnen gebruiken om zijn schuldenberg (eind juni 108,8 miljard dollar) te verminderen. Qua waardering van de Aziatische wordt een cijfer van 70 miljard dollar genoemd. AB InBev wou het bedrijf bevestigen noch ontkennen.

De hoge schuldenberg, die vooral het gevolg is van de overname van SABMiller in 2016, is een van de oorzaken van de diepe koersval (met 38 procent) in 2018. In het kader van zijn schuldenbeheer heeft AB InBev met de uitgifte van nieuwe obligatieleningen zopas 15,5 miljard dollar opgehaald. De opbrengst moet dienen om bestaande obligatieleningen die binnenkort aflopen, terug te betalen.

Met deze operatie verlengt AB InBev het maturiteitsprofiel van zijn schulden, al is de gemiddelde coupon op de nieuwe schulden wel iets hoger dan de huidige gemiddelde coupon (circa 3,4 procent), zegt Wim Hoste van KBC Securities. De analist handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 105 euro op basis van de solide marktposities, de superieure winstgevendheid en de groeivooruitzichten op lange termijn.

Hogere bezettingsgraden

Kepler Cheuvreux start de opvolging van Intervest Offices & Warehouses (+0,7%, 20,95 euro). De verhuurder van kantoren en logistieke gebouwen krijgt een 'houden'-advies en een koersdoel van 22 euro opgeplakt.

IOW werd lange tijd gehinderd door de beperkte financiële mogelijkheden van zijn controlerende aandeelhouders, maar dit is voorbij, merkt Kepler Cheuvreux op. IOW focust nu opnieuw op logistiek en dat heeft een positieve impact op het kasstroomprofiel dankzij hogere bezettingsgraden en langere huurtermijnen.

In de kantorenportefeuille steken wel nog uitdagingen, al heeft IOW bewezen activa te kunnen heruitvinden met zijn servicegeoriënteerd en flexibel Greenhouse-concept, meent het beurshuis. De groeiambities worden overigens bevestigd door de kapitaalverhoging.

Kepler Cheuvreux ziet in de herontwikkeling van de vroegere Ford-site in Genk, een gewaagd en grootschalig project, een mogelijke trekker voor de koersprijs.

Halvering

Een stevige dreun incasseert IBA : het aandeel dondert 7,5 procent omlaag tot 11,30 euro. Analist Kit Lee van Jefferies haalt de Waalse specialist in bestralingsapparatuur van de kooplijst. De rating gaat van 'kopen' naar 'houden'.

Nog forser is de ingreep in het koersdoel: dat zakt van 25 tot 13,10 euro, bijna een halvering. Het nieuwe koersdoel is het laagste van de vijf beurshuizen die volgens Bloomberg IBA opvolgen.

Rem

Degroof Petercam verlaagde dan weer zijn advies voor Elia (-1,1%, 60,70 euro) van ‘kopen’ tot ‘houden’. Zijn koersdoel laat analist Bart Jooris op 57 euro staan. Hij verwijst naar de sterke run van het aandeel (dat boven het koersdoel is geklommen) en vooral naar de onzekerheid rond de Duitse regelgeving. De winst die Elia uit zijn Duitse activiteiten puurt, zou hierdoor kunnen dalen. 'Met mijn adviesverlaging wou ik wat veiligheid inbouwen', legt de analist uit.

De beheerder van hoogspanningsnetwerken meldde donderdagavond dat het Marktenhof zijn beroep tegen een bepaling van de tariefmethodologie 2020-2023 van de CREG ongegrond heeft verklaard. De bepaling stelt dat de financiering van niet-gereguleerde activiteiten gevaloriseerd wordt 'aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan een financiering die integraal door eigen middelen zou zijn verzekerd'.

Elia ging tegen deze bepaling in beroep. Het Marktenhof verklaarde het beroep ontvankelijk maar ongegrond. Elia bekijkt nu of het nog rechtsmiddelen kan instellen tegen het arrest. Volgens Elia zal het arrest van het Marktenhof geen impact hebben op de bestaande investeringen in niet-gereguleerde activiteiten.