Euronext Brussel: AB InBev weer boven 80 euro

Op een nieuwsluwe dag boekt de Bel20 een kleine winst, met dank aan AB InBev en UCB. De farmagroep mag een epilepsiemiddel in de VS ook aan kinderen toedienen. Bekaert herstelt grotendeels van de klappen van vorige week.

De Europese beurzen gaan licht lager. Beleggers maken zich zorgen over de politieke situatie in Italië, waar een regering van ultrarechtsen en populisten in de steigers staat. Ook de moeilijke Brexit-gesprekken die Theresa May in eigen land voert, wegen op het sentiment en overschaduwen het herwonnen optimisme over de Amerikaans-Chinese handelsrelaties.

Euronext Brussel is een van de beter presterende beurzen in Europa, al is de winst van de Bel20 niet om over naar huis te schrijven: omstreeks 12.40 uur wint de index 0,1 procent tot 3.887 punten. Voor druk zorgen vooral Solvay (-0,9%) en KBC (-0,4%) dat later deze week met resultaten komt.

De kleine winst van de Bel20 is vooral aan twee aandelen te danken: AB InBev en UCB. AB InBev was vorige week donderdag onder de drempel van 80 euro gezakt, iets wat van augustus 2014 geleden was. De vorige week woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers van de bierbrouwer vielen vrij goed mee, maar de opluchting daarover was van heel korte duur. Het aandeel ging daarop dag na dag lager. Vandaag wordt het weer opgepikt en stijgt het 0,9 procent tot 80,55 euro.

Briviact

Een opsteker voor UCB is dat de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA het toepassingsveld van Briviact heeft uitgebreid. Het epilepsiemiddel van de Belgische farmagroep mag voortaan worden toegediend aan kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar, als monotherapie of als aanvullende therapie.

Daarmee krijgt UCB er heel wat potentiële klanten bij. Pediatrische epilepsie is de meest voorkomende ernstige neurologische aandoening bij kinderen en jongvolwassenen. Naar schatting bijna 470.000 kinderen lijden eraan in de VS.

In een persbericht wijst UCB er op dat de uitbreiding van Briviact minder dan twee jaar na de lancering van het geneesmiddel in de VS plaatsvindt. Briviact was er al op de markt voor de leeftijdscategorie van 16 jaar en ouder, zeg maar voor (jong)volwassenen. In de Europese Unie is Briviact ook op de markt om epilepsie te behandelen, maar alleen als aanvullende therapie voor patiënten van 16 jaar en ouder. UCB wint 1,4 procent tot 63,88 euro.

Uitrookbod

Op de houdbaarheid van Ablynx (+0,3%, 44,98 euro) als Bel20’er – en als beursgenoteerd bedrijf tout court – kunnen we nu een datum plakken: 12 juni. Het overnamebod van Sanofi is volledig geslaagd, liet het Gentse biofarmabedrijf voorbeurs weten. De Franse farmareus heeft meer dan 95 procent van de aandelen verworven en kan nu een uitrookbod lanceren. De squeeze out-periode loopt van 22 mei tot en met 12 juni. Daarna komt een einde aan de notering op Euronext Brussel.

Op de brede markt rijdt Kiadis op kop. Het Nederlandse biotechbedrijf, dat geneesmiddelen voor bloedkanker of erferlijke bloedziekten probeert te ontwikkelen, schiet zonder specifiek nieuws 4,6 procent hoger tot 10,46 euro.

Bekaert maakt de klap van vrijdag, toen er 3,25 procent van de koers af ging, grotendeels goed. Het verlies was toen te wijten aan het knippen van de coupon. De staaldraadverwerker keerde een dividend van bruto 1,10 euro uit. Daarnaast werkte ook de kwartaalupdate nog na, waarbij onder meer het weglaten van een zinnetje over de beoogde winstmarge in 2018 wat twijfel zaaide. Het aandeel herstelt vandaag 3,4 procent tot 34,42 euro.

Zweedse zorgen

Qrf City Retail (-0,5%, 21,80 euro) heeft problemen met zijn voornaamste huurder, H&M. De Zweedse kledingreus, die goed is voor 16,3 procent van de jaarlijkse huurinkomsten, heeft de huurovereenkomst voor de winkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas stopgezet en wil lagere huurprijzen voor de winkels in Hasselt en Ukkel. Qrf voerde daarom een bijzondere afwaardering van 4,51 miljoen euro door op de winkelpanden die zijn verhuurd aan H&M.