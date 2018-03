Euronext Brussel: Aandacht, aandacht!

De grootste stijgers van de dag, Biocartis en nieuwkomer Acacia Pharma, werken zich in de belangstelling met publicaties en speeches over hun klinische onderzoeken. Definitieve resultaten zijn er nog niet.

De Bel20 wint rond het middaguur een bescheiden 0,1 procent tot 3933 punten, en volgt daarmee netjes het gemiddelde. De pandoering die Bpost (+0,2%, 21,78 euro) na z'n jaarresultaten incasseerde die de hele index gisteren naar beneden trok, krijgt vandaag geen vervolg. Het postbedrijf was 's ochtends vroeg zelfs even de grootste stijger maar viel daarna terug. De problemen bij het postbedrijf zijn immers niet op één dag verdwenen. Bekaert (+1,4%, 36,02 euro) is 's middags de grootste stijger voor Galpagos (+1,1%, 85,02 euro), onderaan de rangschikking verblijven Aperam (-1,2%, 39,5 euro) en Ontex (-1,4%, 21,76 euro).

De grootste stijger van de dag is de benjamin van de Brusselse beurs. Acacia Pharma (+4%, 3,64 euro) klimt opnieuw boven de intekenprijs van 3,6 euro die grote beleggers vorige week maandag betaalden. Zoals we ondertussen gewoon zijn geworden gebeurt dat aan een zeer bescheiden handeslvolume, het aandeel staat duidelijk nog niet bij iedereen op de radar. Acacia publiceerde in een wetenschappelijk tijdschrift over Baremsis, zijn verst gevorderde fase III-onderzoek. Baremsis is een potentieel geneesmiddel tegen misselijkheid na operaties onder verdoving.

Biocartis (+2,5%, 13,9 euro)doet donderdagochtend iets gelijkaardigs. Het diagnosticabedrijf maakte 's ochtends bekend dat het midden april een presentatie mag geven op een grote gezondheidsbeurs in Chicago. Ze zullen het daar hebben over de resultaten over hun test voor levertumoren. Via vloeibare biopsieën kan de evolutie van een kwaadaardig gezwel in het oog gehouden worden. Het persbericht is niet meer dan een aankondiging van een aankondiging, maar toch kan het bedrijf er zich voldoende mee in de aandacht werken. KBC Securities bevestigt dat het jaarlijkse event van de American Association for Cancer Research (AACR) in Chicago geen klein bier is. De rating van de analisten blijft staan op 'kopen', het koersdoel op 16 euro.

De Nederlands-Belgische supermarktgroep Ahold Delhaize (+0,6%, 18,31 euro) heeft drie vestigingen van Supervalu overgekocht. Supervalu wou 21 Farm Fresh Food & Pharmacy-winkels kwijt, en verkocht die aan Food Lion (Ahold Delhaize), diens rechtstreekse concurrent Kroger en het kleinere Harris Teeter. Supervalu strijkt daarvoor 43 miljoen dollar op, maar geeft niet vrij wie hoeveel heeft betaald.

'Food Lion heeft naar verwachting 6 miljoen dollar betaald,' reageert Alan Vandenberghe van KBC Securities. 'Dit bevestigt dat Ahold Delhaize nog steeds op zoek is om zijn positie te versterken met kleinere overnames. Ter perspectief: Food Lion heeft meet dan 1.000 winkels.' Vandenberghe blijft bij zijn koopadvies met koersdoel 22 euro.