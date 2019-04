Euronext Brussel: Acacia Pharma klimt in een boom

Op een hogere beurs houdt Galapagos stand na zijn reuzensprong van vrijdag. Na een zwakke week is er mooi herstel voor Melexis. Blikvanger is Acacia Pharma, dat zonder duidelijke reden nog eens een kwart meer waard wordt.

De Europese beurzen zijn het tweede kwartaal zwierig begonnen. Gemiddeld stijgen ze 0,6 procent en dat is vooral aan China te danken. De Chinese industrie zit niet langer in krimpmodus, bleek uit de PMI, de indicator van de aankoopdirecteurs. Het cijfer was bovendien een stuk beter dan verwacht en vuurde eerder al de Aziatische beurzen aan.

Euronext Brussel doet dapper mee. De Bel20 wint omstreeks 12.45 uur 0,7 procent tot 3.685 punten. In de index trekken conjunctuurgevoelige aandelen de kar: Aperam (+4,2%), Solvay (+2,5%) en Umicore (+2,5%). Beleggers durven na het goede eerste kwartaal weer meer risico nemen. Defensieve waarden als Colruyt (-0,9%) of WDP (-0,8%) bengelen onderaan.

De positieve gevorderde onderzoeksresultaten van filgotinib voor de behandeling van reuma en de al even positieve analistenreacties stuurden het aandeel Galapagos vrijdag 22 procent hoger. Geen wonder dat topman Onno van de Stolpe zaterdag de show stal op de VFB-happening. Het aandeel ging er maandagmorgen als een speer van door en tikte even 107,45 euro aan, de hoogste koers ooit. De winst viel al snel terug, maar Galapagos houdt wel stand. Er komt 1,2 procent bij tot 105,10 euro.

Jefferies blijft even negatief over AB InBev . In een nieuw rapport blijft het advies ‘underperform’ (verkopen). Het koersdoel blijft op 63 euro staan, ruim 10 euro onder de laatste koers. De analisten achten de kans reëel dat de bierreus een sterk eerste kwartaal achter de rug heeft – wat op 8 mei zou moeten blijken – en geven toe dat de verbetering van de toestand in de groeimarkten voor rugwind zorgt. Anderzijds denken zij dat de druk op het aandeel zal aanhouden, onder meer omdat scherpere concurrentie op de marges kan wegen. AB InBev zakt 0,3 procent tot 74,50 euro.

Proximus gaat 0,5 procent vooruit naar 25,83 euro. De telecomgroep kreeg een hoger koersdoel van Credit Suisse. Analist Paul Sidney herhaalt zijn ‘neutral’-rating (houden) en trekt zijn koersdoel op van 24 tot 26 euro. Hij heeft zijn ramingen voor de brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2019 en 2020 met 3 à 4 procent opgetrokken. Twee zaken zetten hem daartoe aan: de solide vierdekwartaalresultaten en de verwachting dat de intrede van een vierde mobiele speler met een jaar is uitgesteld, zodat de impact pas van 2021 zou voelbaar zijn.

Hij schat de kans dat er een vierde mobiele speler bij komt nog steeds op 50 procent, maar voegt er direct aan toe dat hij daarmee steeds voorzichtiger is, aangezien een nieuwe Belgische coalitieregering ervoor zou kunnen kiezen om de structuur van de frequentieveiling te wijzigen.

Opmerkelijke vlucht

Op de brede markt werkt Melexis zich in de kijker. De fabrikant van chips voor automobieltoepassingen had vorige week te lijden onder een winstwaarschuwing van sectorgenoot Infineon - die daarvoor naar de zwakkere Chinese automarkt verwees. Melexis sloot vrijdag 9,2 procent lager dan maandagmorgen. Vandaag herstelt Melexis weer met 7,5 procent tot 58 euro. Nochtans zette het beurshuis Kepler Cheuvreux Melexis op de 'Te mijden aandelen'-lijst.

Voor de sterkste prestatie van de dag moeten we in de farmasector zijn. Sinds vorige week donderdag is Acacia Pharma aan een opmerkelijke vlucht bezig. Donderdag ging het aandeel van het Britse farmabedrijf 6,7 procent hoger, vrijdag kwam er 16,85 procent bij en vandaag nog eens 22,5 procent. Even bedroeg de koerswinst zelfs meer dan 36 procent. De koers bedraagt nu 2,75 euro en is sinds begin dit jaar verdubbeld.

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Acacia Pharma werd vorige week wel genoemd in een studie van Accord Market over de markt van geneesmiddelen voor de behandeling van CACS (cancer anorexia-cachexia syndrome), gebrek aan eetlust en verzwakking bij kanker. Het bedrijf is vooral bekend als ontwikkelaar van geneesmiddelen om misselijkheid en braken na chirurgische ingrepen of bij een chemokuur te behandelen. Zijn eerste product, Barhemsys, hoopt het bedrijf in de eerste helft van dit jaar in de Verenigde Staten op de markt te kunnen brengen.

Warschau

Immobel (+2,8%, 58 euro) krijgt applaus voor zijn sterke jaarcijfers. Dankzij de verkoop van woonprojecten in België, Luxemburg en Polen en van een kantoorgebouw in Warschau vervijfvoudigde de nettowinst vorig jaar tot 56,8 miljoen euro. Waarbij wel dient opgemerkt dat de winst in het overgangsjaar 2017 fors was gedaald. Immobel stelt een dividend van 2,42 euro bruto in het vooruitzicht, wat 10 procent meer is dan een jaar eerder.

De vastgoedanalisten van KBC Securities loven de ‘bloeiende pan-Europese groeistrategie’ en handhaven hun ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 63 euro.