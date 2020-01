Euronext Brussel: Aedifica en Oxurion klinken op het nieuwe jaar

Beleggers laten hun zorgen over de toenemende spanningen in het Midden-Oosten varen. Twee aandelen stelen de show in Brussel.

De Bel20 veert 1 procent op en doet duidelijk beter.

Bijna alle aandelen in de sterrenmix gaan hoger. Er is relatief weinig nieuws over de Brusselse sterren, maar Ageas is een uitzondering. De verzekeraar daalt 0,1 procent nadat JPMorgan zijn koopadvies heeft ingeslikt. Analist Ashik Musaddi verlaagt het advies van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel ligt op 55,66 euro. Van de 20 analisten die de verzekeringsholding opvolgen, vinden nog maar twee Ageas koopwaardig, leren data van Bloomberg (Morgan Stanley, RBC Capital Markets).

Aedifica

De echte sterren van de dag zijn te vinden op de brede markt: Aedifica en Oxurion . De eerste heeft inmiddels 95,5 procent van de aandelen van het Finse Hoivatilat in handen. De zorgvastgoedspeler had al 5,5 procent in handen via aankopen op de openbare markt en kon met zijn overnamebod 90 procent van de aandelen te pakken krijgen.

De overname liep niet van een leien dakje. Sommige aandeelhouders zoals het Britse Clearance Capital vonden het eerste bod te laag. Daarom besloot Aedifica het bod te verhogen van 14,75 euro naar 16 euro per aandeel. Verschillende aandeelhouders zoals Clearance hadden al toegezegd hun aandelen tegen de verhoogde prijs aan te bieden. Daardoor was Aedifica verzekerd van 48,8 procent van de aandelen.

Het gros van de aandeelhouders heeft het voorbeeld van Clearance gevolgd, blijkt uit een persbericht dinsdag voorbeurs. Daardoor kan Aedifica het aandeel van de beurs halen. Later deze week lanceert het allicht een uitrookbod op de resterende aandelen.

De overname heeft een omvang van 609 miljoen euro. De verhoging van het bod heeft Aedifica 32 miljoen euro extra gekost.

Volgens Wido Jongman, analist van KBC Securities, zal de vastgoedspeler de overige aandeelhouders van Hoivatilat uitroken. 'Eerder zei Aedifica al dat het een uitrookbod zou uitbrengen als het meer dan 90 procent van de aandelen zou verwerven. Daarom gaan we er vanaf vandaag van uit dat Aedifica Hoivatilat volledig in handen krijgt.'

Jongman verwacht dat de groep na afronding van de deal blijft investeren, zodat de schuldgraad naar 55 procent stijgt tegen eind maart. 'We verwachten dat het bedrijf de schuldgraad terugbrengt naar 49 procent via een kapitaalronde in het vierde kwartaal van dit boekjaar.' Ter verduidelijking: dat is gelijk aan het tweede kwartaal van 2020.

De analist behoudt zijn koopadvies voor het aandeel en zijn koersdoel van 125 euro. Het aandeel trappelt ter plaatse.

Oxurion

Oxurion publiceerde positieve fase 1-resultaten van THR-687. Dat is een molecule ontwikkeld voor de oogaandoening DME (diabetisch maculair oedeem). 'De data tonen aan dat THR-687 goed verdragen wordt en veilig is', klinkt het in een persbericht.

In fase 1 werd de zogeheten BCVA (Best Corrected Visual Acuity) gemeten. Die verbeterde na één injectie van THR-687 met 3,1 letters na één dag, met 9,2 letters na één maand en met 8,3 letters na drie maanden.

Oxurion plant later dit jaar een fase 2-studie van THR-687. Behalve met THR-687 is Oxurion ook bezig met THR-149, waarvoor ook een fase 2-studie start in de loop van 2020. Na magere fase 2-resultaten besloot Oxurion vorig jaar niet verder te investeren in een derde oogmedicijn THR-317. Dat leidde op 20 augustus 2019 tot de grootste klap voor de koers ooit.

Degroof Petercam-analist Benoit Louage is niet verrast door de resultaten. 'Het medicament scoorde goed op veiligheid en tolerantie. Dat hadden wij verwacht. We kijken uit naar gedetailleerdere data van het onderzoek om het potentieel van het medicijn verder te evalueren.'

Louage behoudt zijn 'houden'-advies en laat het koersdoel staan op 2,80 euro. Het aandeel spurt meer dan 14 procent hoger.

WDP

KBC Securities paste naar aanleiding van de aandelensplitsing van WDP zijn koersdoel aan. 'Door de splitsing met een factor zeven en wat kleine updates in ons waarderingsmodel stellen we ons koersdoel bij van 140 naar 24 euro. Hoewel we vinden dat het bedrijf zich in een sterke positie bevindt en een bewezen trackrecord heeft, denken we dat het aandeel nu fair gewaardeerd is.'