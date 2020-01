Euronext Brussel: Aedifica en de Finse aftelklok

De handel in FNG is sinds gisterenmiddag geschorst toen de geruchten over een overname de kop opstaken. FNG koerste in twee dagen tijd een kwart bij astronomische volumes. Liefst 1 miljoen FNG-aandelen wisselden van hand, 500 keer meer dan normaal het geval is. De kledingketen staat te boek staat als een zeer illiquide met gemiddelde dagvolumes rond de 20.000 stuks.

Het aandeel reageerde op nieuws dat E5-mode, een Belgische confectieketen met 70 winkels en 400 personeelsleden, in handen komt van Feniks, de holding van Frédéric Helderweirt, een voormalig manager bij FNG en Brantano. 'Dat voedt natuurlijk de geruchten dat FNG bezig is aan een proces om e5 mode volledig in te lijven', stelt ING-analist Hans D'Haese in zijn rapport. 'Het is ook wel erg toevallig dat FNG en e5 mode quasi gelijktijdig een commercieel samenwerkingsakkoord aankondigen om het inkoopplatform van FNG in de toekomst te gaan delen.'