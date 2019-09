Euronext Brussel: Aedifica staat als een huis

Zorgvastgoedspeler Aedifica zag afgelopen boekjaar de winst met een kwart stijgen en wordt daarvoor beloond. Biocartis maakt een pelikaanduik van meer dan 20 procent.

De Europese beurzen kleuren donderdag groen. De handelszorgen ebben weg door de aankondiging van nieuwe handelsgesprekken tussen de VS en China. De aankondiging volgt na een telefonisch onderhoud tussen de Chinese vicepremier Liu He, de gouverneur van de Chinese Centrale Bank Yi Gang, de Amerikaanse vertegenwoordiger voor Handel Robert Lighthizer en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, schrijft het persagentschap Bloomberg. In de aanloop naar de nieuwe onderhandelingen organiseren beide grootmachten midden september consultatierondes.

De Bel20 klimt rond 12u30 met 0,6 procent.

De meest opvallende koersbeweging van de dag is te zien bij Biocartis . Het aandeel maakt een pelikaanduik van 23,9 procent tot 7,82 euro. De specialist in moleculaire diagnostica verlaagt naar aanleiding van de halfjaarresultaten zijn jaarprognoses. Voor dit jaar mikt het Mechelse bedrijf nog op een plaatsing tussen 325 en 350 Idylla-minilabo'; de vorige prognose lag op 350.

Maar het is vooral de groei in de verkoop van cartridges (voor gebruik in het minilabo) die tegenvalt. Biocartis mikt nu op een 30 à 35 procent hoger cartridgevolume over heel 2019. Dat is een halvering tegenover de vorige prognose.

Over de eerste jaarhelft van 2019 steeg het aantal geplaatste Idylla-minilabo's met 156 tot 1.129. Het cartridgevolume klom met maar 24 procent. Biocartis wijt dat aan de prestaties in de VS.

'Nieuws dat niet goed zal onthaald worden door beleggers', reageert Kepler Cheuvreux. 'Hoewel de weg nog lang is, moet het vertrouwen rond de Amerikaanse markt dringend hersteld worden.' Het beurshuis gaat zijn koopadvies voor Biocartis herbekijken, maar wacht eerst op de conference call.

De biotechanalisten van KBC Securities grijpen meteen in en laten hun koersdoel zakken van 16 tot 13,5 euro, wat de meer conservatieve prognose weerspiegelt. ‘Biocartis botst op een bult op de commercialiseringsweg in de VS’ en dit heeft een impact op de algemene productie van cartridges en latere mogelijke prijsverhogingen, klinkt het. Hun advies blijft wel op ‘kopen’ staan.

Aedifica

Aedifica kwam gisteren nabeurs met recordresultaten voor het boekjaar 2018-2019 (dat eindigde in juni). De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten die sterk bepalend is voor het uitkeerbare dividend, steeg met 24 procent tot 72,1 miljoen euro. Ondanks de flinke verwatering door het groter aantal aandelen na de kapitaalverhoging, klom de EPRA-winst per aandeel met 15 procent naar 3,74 euro.

Door de kapitaalverhoging is de schuldgraad gedaald naar 37,2 procent, het laagste peil in jaren. Hierdoor beschikt het vastgoedbedrijf over een flinke oorlogskas, waarmee het moeiteloos 1 miljard kan investeren zonder dat het nieuw kapitaal hoeft op te halen. Voor dit jaar hoopt Aedifica voor 215 miljoen nieuwe investeringen te realiseren.

Het vastgoedaandeel keert, zoals eerder gemeld, 2,80 euro per aandeel dividend uit. Het moet daarvoor maar 85 procent van zijn statutair uitkeerbare winst aanspreken. Over het nieuwe boekjaar 2019/2020 ziet de vastgoedspeler het dividend met 7 procent stijgen tot 3 euro.

Analist Jan Opdecam van KBC Securities heeft zijn ‘business case’, ramingen en financiële parameters herbekeken en verhoogt zijn koersdoel van 94 tot 112 euro. Zijn advies stijgt tegelijk van ‘houden’ tot ‘bijkopen’.

Beleggers belonen Aedifica met een winst van 2,9 procent tot 107,40 euro..

Econocom

Ook de IT-dienstengroep Econocom publiceerde gisterenavond haar definitieve halfjaarcijfers. Die bevestigen de herstelbeweging die het bedrijf na een moeilijk 2018 weer inzet. Een deel van de cijfers was al bekend, zoals de omzetgroei van 2,9 procent tot 1,24 miljard euro, de recurrente bedrijfswinst van 40,2 miljoen euro (+17%) en de schulden van 405 miljoen euro (+2,5%).

Helemaal onderaan de resultatenrekening haalde Econocom een nettowinst van 5,4 miljoen euro, een forse verbetering tegenover de 0,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De groep ziet geen redenen om haar jaarprognoses te wijzigen en herhaalt de belofte om een recurrente bedrijfswinst van 128 miljoen euro te realiseren. Ze verkocht eind juli nog haar Britse dochter Northern Technology, een van de niet-kernactiviteiten die sinds eind juni in de boeken als 'te koop' stonden. Econocom zoekt naar kopers voor nog enkele andere dochters, gezien de groep de focus weer beperkt tot de historische leaseactiviteiten en digitale diensten.

De cijfers helpen het aandeel donderdag 5,7 procent hoger tot 2,90 euro.

Pollen

Goed nieuws voor ASIT biotech , want het pollenseizoen is succesvol geëindigd. Het biotechaandeel zit in de derde en laatste fase van het onderzoek rond gp-ASIT+, het belangrijkste geneesmiddel in zijn pijplijn waarmee het hooikoorts wil bestrijden. Door het succesvol afgesloten pollenseizoen kunnen nu de laatste patiëntenbezoeken plaatsvinden.

De uitslagen van het onderzoek worden pas midden december bekend.

In juli haalde ASIT Biotech nog 9,2 miljoen euro vers geld op. In 2020 is opnieuw een kapitaalverhoging nodig.

Beleggers vieren het einde van het pollenseizoen door het aandeel 5,4 procent hoger te sturen naar 1,25 euro.

Atenor

Atenor was het derde Belgische bedrijf dat gisteren nabeurs met resultaten kwam. Het nettoresultaat steeg over de eerste zes maanden van het jaar van 5,64 miljoen naar 6,3 miljoen euro. De vastgoedontwikkelaar hoopt de komende maanden enkele belangrijke onderhandelingen te kunnen afronden. Hij gaat bijgevolg uit van een hogere winst over het lopende boekjaar.

Het aandeel klimt 4,7 procent naar 71,80 euro.

Acacia Pharma

Het Britse farmabedrijf Acacia Pharma (met een Brusselse notering) maakte voorbeurs een operationeel verlies bekend over het eerste halfjaar van 12,8 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar was er een verlies van 6,3 miljoen dollar. De verdubbeling is te wijten aan hogere kosten in de aanloop naar een productlancering in 2020 van Barhemsys.

Barhemsys is een middel om misselijkheid en braken na operaties te behandelen. Het heeft met succes de klinische tests in de VS doorlopen. Begin mei halveerde het aandeel echter omdat de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA vond dat de leverancier van het actieve bestanddeel van Barhemsys, amisulpride, niet aan de opgelegde eisen voldeed. Intussen vond Acacia een nieuwe leverancier.

Eind juni had Acacia Pharma 22,7 miljoen dollar in kas, dat is ongeveer de helft minder dan 12 maanden eerder.

Het aandeel verliest 3,7 procent tot 1,898 euro.