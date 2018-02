Euronext Brussel: Afscheid van een vriend

Nu eindelijk echt vaststaat dat Solvay een nieuwe CEO nodig heeft, kan het aandeel nog eens optrekken.

De Brusselse beursindex kan al een halve dag lang een winst van 0,5 procent netjes volhouden. Solvay is de primus nu er ten minste duidelijkheid is over het vertrek van z'n CEO Jean-Pierre Clamadieu. Hij vertrekt in mei, om voorzitter te worden bij een ander Bel20-bedrijf, de nutsgigant Engie. De Fransman was cruciaal voor de omvorming van het bedrijf van een traditioneel chemiebedrijf tot een meer gespecialiseerde toeleverancier voor onder meer de iPhone van Apple, maar ook componenten voor vliegtuigen. Hij was het die de integratie van het Amerikaanse Cytec, waarover de markten lang bleven twijfelen, tot een goed einde bracht. Daarvoor had Solvay 21 miljard euro opgehaald, de eerste kapitaalronde sinds 1863.

Engie , dat Clamadieu over een paar maanden zal verwelkomen, stijgt ook met een procent. Beide aandelen maken niet alleen deel uit van de Bel20 maar ook van de CAC40 in Parijs. Ook Cofinimmo kan stijgen na de (ingewikkelde) verkoop van de Egmont-site in centrum-Brussel. 'De deal toont een gezonde dosis opportunisme,' besluit analist Herman ven der Loos van Degroof Petercam. 'De transactie klikt een heel hoge waarde vast voor een

Umicore is voor de verandering eens de grootste daler, en verliest bijna een procent na de recordrally van het aandeel in de afgelopen drie beursdagen. Ook Telenet zakt verder, één dag na de jaarcijfers waarbij er toch geen monsterdividend kwam. Specialisten maakten de bedenking dat hoofdaandeelhouder Liberty Global waarschijnlijk belastingen zou moeten betalen op die uitkering. Een dag na de resultaten verlagen twee analisten hun koersdoel over twaalf maanden lichtjes. Bij Goldman Sachs gaat het van 79 naar 77 euro, bij Barclays van 75 naar 73 euro. Beide koopadviezen blijven wel overeind.

Voor Melexis was een hoger koersdoel wel weggelegd. Een tweede analist schrijft dat getal voortaan met drie cijfers. De computerchipfabrikant met thuisbasis in Ieper krijgt na de resultatenpublicatie van precies een week geleden een tweede koersdoel van 100 euro mee. Dat was voordien al het hoogste koersdoel, van KBC Securities, maar nu toont ook Degroof Petercam zich even optimistisch.

Analist Marcel Achterberg had de lat al hoog gelegd voor een bedrijf dat al jarenlang de wind in de zeilen heeft dankzij de boomende sector van computerchips. Toch moet hij toegeven dat Melexis alweer iedereen verbaasde. '2017 eindigde sterk, en 2018 start zelfs nog beter. Het bedrijf verwacht een omzet van 140 miljoen euro in het eerste kwartaal, en dat is (opnieuw) boven de verwachtingen. Melexis rekent op een bedrijfswinstmarge (EBIT-marge) van 25%, en impliceert daarmee een bedrijfswinst van 143 à 147 miljoen euro. Dat is (opnieuw) boven onze verwachtingen.'