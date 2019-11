Euronext Brussel: Afscheid van een zombie

Beleggers maken een pas op de plaats. Een zombie verdwijnt van de beurs. De financieel directeur van ASIT Biotech gooit de handdoek in de ring.

De Europese beurzen laten de eindejaarsrally nog even in de 'pauze'-modus staan en wachten op meer duidelijkheid rond een mogelijke 'eerstefasedeal' tussen de VS en China. Na een ochtend in het rood, staan de beurzen rond het middaguur nipt in de plus.

Ook de Bel20 staat met een winst van 0,1 procent licht in het groen.

Van de Velde

Van de Velde vliegt 5 procent hoger. Na vier jaar voorzichtig te blijven over de lingeriegroep, vindt KBC Securities het tijd om opnieuw wat optimistischer te worden over het bedrijf. Het beurshuis verhoogt de rating van 'houden' naar 'opbouwen'.

'De lingeriemarkt is een dynamische, complexe en zeer concurrentiële business die er niet makkelijker op wordt. Bovendien drukt e-commerce op de marges, zeker voor de winkeleigenaars', erkent analist Guy Sips.

'In deze markt wil Van de Velde niet alleen lingerie produceren en verkopen, maar zich positioneren als lingerie-stilist, en de klant een betere dienstverlening geven. Wij denken dat Van de Velde nu kan profiteren van de investeringen die het de voorbije jaren heeft gedaan in zijn platform voor toekomstige groei. Het bedrijf heeft een e-commerceplatform gebouwd en zijn hele IT-infrastructuur vernieuwd. Die kosten zijn nu grotendeels achter de rug.'

Sips wijst er op dat Van de Velde precies 100 jaar bestaat, en nu drie sterke merken telt: Marie Jo, PrimaDonna en Andres Sarda. Om zijn eeuwfeest te vieren, brengt het gelimiteerde versies uit van enkele iconische ontwerpen.

In de eerste jaarhelft daalde de omzet 1,2 procent, maar steeg de brutobedrijfswinst 0,3 procent, ondanks hogere kosten.

Opmerkelijk is dat ook de familie denkt dat het ergste achter de rug is. Deze maand kocht de familieholding voor 1,42 miljoen aandelen Van de Velde bij.

Zombie verdwijnt

De meest frappante gebeurtenis van vandaag is een non-event: de laatste beursdag van Dexia . Voor de restbank was een beursnotering compleet zinloos geworden omdat de aandelen fundamenteel waardeloos zijn, zoals het management herhaaldelijk benadrukte. Een beursnotering kost bovendien geld, zodat het schrappen daarvan een besparing oplevert.

De opdracht van het management van Dexia bestaat erin de activaportefeuille – begin oktober nog 54 miljard euro zwaar – zo goed en zo snel mogelijk af te bouwen, zonder al te grote verliezen voor de belastingbetaler.

Dexia stond 23 jaar op de beurs. Het volksaandeel was ooit – op 23 mei 2007 - omgerekend voor alle kapitaaloperaties en de omgekeerde splitsing 22.463 euro waard.

Toen was de financier van lokale besturen echter al opgepompt tot het grootste hefboomfonds ter wereld, zoals wijlen Jean-Luc Dehaene (die een tijdlang voorzitter was) het verwoordde bij de ondergang van Dexia in 2011.

Het centjesaandeel wint wegens onduidelijke redenen ruim 20 procent. De omzet blijft beperkt tot 37.000 euro.

ASIT

Ander opmerkelijk beursnieuws was te vinden bij ASIT Biotech . Want ook de financieel directeur van het Luikse biotechbedrijf, Désiront Yves, gooide afgelopen dinsdag de handdoek in de ring. Een dag na de afslachting van het aandeel verkocht hij 77.543 aandelen van het bedrijf tegen 0,38 euro.

Maandag tekende het voor de grootste crash in 18 jaar nadat bleek dat zijn belangrijkste product, een middel tegen graspollenallergie, niet werkt.

Het aandeel levert 7,7 procent in.

Elia

De hoogspanningsnetbeheerder Elia bevestigt de prognoses in een persbericht. Verder laat het weten dat de raad van bestuur de nieuwe bedrijfsstructuur heeft goedgekeurd. De onderneming verwacht dit jaar een rendement op eigen vermogen te realiseren tussen 7 en 8 procent.

Hoewel de trading update volgens analist Bart Cuypers van KBC Securities geen verrassingen bevatte, herziet hij zijn voorspelling voor de winst. 'Gecombineerd met een gedeeltelijk herstel in de rente op Belgische staatsobligaties zien we de winst per aandeel uitkomen op 3,93 euro.'

Verder merkt hij op dat de goedkeuring van de interne reorganisatie een aantal belangrijke belemmeringen voor overnames wegneemt.

Elia verliest 0,1 procent.

Aedifica

Het bod van Aedifica op Hoivatilat, een Finse specialist in rusthuisvastgoed, loopt niet van een leien dakje. Eerder deze week verlaagden de Belgen al de aanvaardingsdrempel waartegen ze het bod geslaagd achten van 90 naar 50 procent plus één aandeel.

Vrijdagochtend laat Aedifica weten dat het Hoivatilat-beleggers wat langer tijd geeft om hun stukken aan te bieden, en wel tot en met 13 december. Aanvankelijk liep de aanbiedingsperiode tot 2 december.

De vastgoedspeler gaat 1,1 procent lager.

EVS

Vandaag meldt de beeldvormingsgroep EVS dat het voor de internationele voetbalfederatie FIFA zijn virtuele buitenspellijn mag uitrollen. De technologie van EVS maakt gebruik van artificiële intelligentie en hoeft enkel gebruik te maken van de camerabeelden in een live-wedstrijd.

Analist Guy Sips van KBC Securities is te spreken over het nieuws. 'Dat bewijst dat EVS tot de voorhoede behoort als het gaat om het introduceren van artificiële intelligentie in de tv-wereld.'