Euronext Brussel - Ageas en Ahold Delhaize onder druk na zwak kwartaal

Grootste stijger is Mithra, grootste daler Orange Belgium.

De Bel20 verliest rond 12 uur 0,3 procent tot 3.872 punten. De grootste druk komt van Engie (-1% tot 13,36 euro), AB InBev (-0,6%) en Ageas (-1,5%).

AB InBev (-0,6% tot 86,44 euro) houdt in Zuid-Afrika een driedaagse investeerdersevent. Dat leverde voorlopig nieuwe doelstellingen noch grote verrassingen op, zegt KBC Securities-analist Wim Hoste. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 115 euro omdat hij voor de wereldmarktleider op de lange termijn nog veel ruimte ziet voor groei.

Ageas (-1,5% tot 44,63 euro) heeft een zwak tweede kwartaal achter de rug. Door de late lentestormen en de zwakke Chinese beurzen daalde Ageas' verzekeringswinst met een vijfde in het tweede kwartaal. De verzekeraar lanceerde voorts zijn achtste aandeleninkoopprogramma, goed voor 200 miljoen euro. Ageas spendeerde sinds 2011 via acht inkoopprogramma's al 1,8 miljard aan zichzelf en haalde zo ook bijna een kwart van zichzelf van de beurs.

KBC Securities laat zijn 'houden' en koersdoel van 44 euro onaangeroerd. Analist Jason Kalamboussis zag in de cijfers de bevestiging dat de Chinese activiteiten op termijn hogere resultaten zullen opleveren. Hij verwacht ook dat kredietbeoordelaars S&P en Moody's hun ratings zullen opwaarderen voor de verzekeraar (NV). 'Daardoor zou Ageas meer schulden op zijn balans kunnen laden, wat het bedrijf meer opties oplevert.'

Degroof Petercam-analist Bart Jooris ziet zwakke cijfers en herbekijkt zijn koersdoel van 43,50 euro. Het advies blijft 'houden'.

Op de brede markt is Mithra in prima doen. Het aandeel veert 3 procent op tot 35,75 euro. De resultaten van de laatste patiëntenproeven met de anticonceptiepil Estelle overtreffen de verwachtingen. 'Dit toont aan dat Estelle groot potentieel heeft als een innovatieve anticonceptiepil', zegt CEO François Fornieri.

De pil haalt een doeltreffendheid van 99,5 procent: de kans op een zwangerschap bedraagt dus 0,5 procent. Dit is het cijfer waar beleggers al maanden reikhalzend naar uitkijken. Estelle is namelijk een van de speerpunten van het farmabedrijf, waar oprichter François Fornieri en geldschieter Marc Coucke de grootste aandeelhouders zijn. Analisten gaan ervan uit dat Estelle kan uitgroeien tot een blockbuster en op termijn meer dan een miljard euro omzet zal halen.

Het is nu wachten op het Amerikaans gedeelte van het fase III-onderzoek in het eerste kwartaal van volgend jaar, wat normaal gezien geen negatieve verrassingen mag opleveren. Degroof Petercam-analiste Stéphanie Put verhoogt de kans op succes in zijn model tot 90 procent. Dat drijft het koersdoel op van 24 tot 28 euro. Het advies blijft 'houden' omdat de positieve resultaten al in de koers waren verwerkt.

De analisten van KBC Securities ('bijkopen', 37,50 euro) achten de kans op succes op 95 procent. Zij herzien hun model op basis van de resultaten van vandaag.

Voor Ahold Delhaize (-2% tot 20,57 euro) is het een mindere dag. De supermarktgroep zag zijn omzet in het tweede kwartaal met 3,7 procent dalen van 16,1 naar 15,5 miljard euro. De nettowinst steeg met 15 procent van 355 tot 410 miljoen euro, mede dankzij lager belastingen. Beide cijfers liggen in lijn met de analistenconsensus. De groep houdt vast aan zijn jaarprognoses.

KBC Securities-analist Alan Vandenberghe vindt de resultaten goed. Hij trekt zijn koersdoel 2 euro op tot 24 euro en handhaaft zijn koopadvies. De VS (goed voor 80 procent van de groepsomzet) gingen wel onder de lat door voor de vergelijkbare groei en bijhorende marges. 'Maar het bedrijf neemt daar maatregelen', zegt Vandenberghe. En de analist vindt het onterecht dat het aandeel 15 procent onder zijn sectorgenoten noteert, 'gezien de sterke cash flows, de synergieën en de gezonde balans'.

Ook Fernand de Boer van Degroof Petercam handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 24 euro. 'Het is geruststellend dat het management in het derde kwartaal een verbetering in de VS verwacht.' De Boer gelooft de bedreiging van grote online spelers als Amazon en Walmart aankan, hoewel dat een beperkte tot geen groei van omzet en marges met zich meebrengt. Het aandeleninkoopplan van 2 miljard euro biedt volgens de analist steun aan de koers van het aandeel.

Het beurshuis Raymond James heeft het zo niet begrepen en keert zijn kar voor de supermarktgroeip. Het advies gaat van 'kopen' ineens naar 'verkopen'.

Voor Orange Belgium is het een absolute baaldag. Het aandeel duikt 6,5 procent lager tot 12,64 euro. Aanleiding is een verkoopadvies van Barclays. Het koersdoel gaat van17 naar 14 euro.

Volgens de analisten zal de uitdager van Telenet en Proximus het meeste lijden onder de komst van een vierde mobiele speler. Dat blijkt uit de oefening waarbij de drie spelers zowat 12 procent van hun mobiele inkomsten naar de nieuwe concurrent zouden zien verkassen.

Op korte termijn zou de schade beperkt blijven voor Orange, maar voor 2020 verlaagt Barclays de verwachte bruto bedrijfswinst (ebitda) met 2,8 procent - waarbij de analisten rekening houden dat een deel van het omzetverlies deels zou gecompenseerd worden door kostenbesparingen.

Orange Belgium heeft nog twee andere/eerdere verkoopadviezen achter zijn naam staan: van Goldman Sachs en Credit Suisse. De meerderheid van de 23 analisten die het bedrijf volgen hanteren een 'houden', zeven adviseren te kopen.