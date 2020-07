Euronext Brussel: Ageas en Colruyt schitteren

De Europese beurzen noteren dinsdag in het rood. Orange Belgium heeft een CEO gevonden. Ageas profiteert van goed nieuws uit Nederland.

Beleggers nemen hun winsten nadat de beurzen maandag fors hoger zijn gegaan door een uit China overgewaaide aandelenrally. Daarnaast houden beleggers goed het aantal coronabesmettingen in de gaten.

Wereldwijd is het aantal besmettingen opgelopen tot 11,6 miljoen. Het aantal overlijdens bedraagt al een half miljoen. Vooral in de VS grijpt het virus om zich heen. In Amerika zijn er nu bijna 3 miljoen besmettingen. De Europese beurzen gaan gemiddeld 1,3 procent lager.

De Bel20 verliest rond de middag 0,7 procent tot 3.448 punten. Het aandeel Colruyt loopt voorop met een winst van 1,7 procent. Zoals gewoonlijk wint de supermarktketen wanneer de overgrote meerderheid van de aandelen in het rood staat.

Ageas

Ageas is een van de sterkste stijgers op de Brusselse beurs met een klim van 1,6 procent. De verzekeraar profiteert van goed nieuws uit Nederland. Want De Nederlandsche Bank (DNB), de centrale bank van onze noorderburen, geeft verzekeraars weer de toestemming dividenden uit te keren en eigen aandelen in te kopen. De reden daarvoor is dat de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt is. Dividendvoorstellen van verzekeraars moeten wel beoordeeld worden door DNB.

Begin april had DNB verzekeraars opgeroepen om de uitbetaling van dividenden en aandeleninkoopprogramma’s tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid was over de impact van de crisis. Ook de banken kregen die oproep en die blijft van kracht.

Beleggers verwachten mogelijk dat de Belgische centrale bank (NBB) ook toestemming zal geven voor het uitkeren van dividenden en het opkopen van aandelen, zodat het aandeel hoger gaat.

Orange Belgium

De telecomspeler Orange Belgium stelt Xavier Pichon aan als CEO. Pichon volgt Michaël Trabbia op die vanaf begin september Chief Technology and Innovation Officer wordt bij de Orange-groep. De laatste positie van Pichon was die van plaatsvervangend CEO die ging over de financiële strategie en de afdelingen transformatie en ontwikkeling. Daarvoor is Pichon onder andere hoofd investor relations geweest bij Orange.

Volgens analist David Vagman van ING is de nieuwe CEO een prima keuze. 'Pichon heeft expertise op het vlak van financiën, digitale transformatie en investor relations. Dat moet helpen om Orange Belgium verder te digitaliseren en om de middelen bij elkaar te krijgen voor mogelijke overnames of coinvesteringen in glasvezelnetwerken en 5G.'

Orange Belgium klimt 0,5 procent.

CFE

Ondanks het coronavirus en het incident met de kraan van het nieuwe installatieschip Orion - waardoor de oplevering vertraging oploopt - is baggeraar en CFE-dochter DEME erin geslaagd de planning voor de aanleg van het offshorewindmolenpark Moray East te respecteren. Het bedrijf heeft een vervangschip gevonden, de Scylla, en de eerste jacketfundering is onlangs succesvol geïnstalleerd, laat het bedrijf weten. Moray East wordt met een capaciteit van 950 MW het grootste offshorewindmolenpark van Schotland.

Kraan op de Orion breekt af.

Analist Bart Cuypers van KBC Securities reageert positief op het bericht. 'Onder de huidige omstandigheden van de coronacrisis en de latere oplevering van Orion is het een uitdaging geworden voor DEME om het windmolenpark op tijd op te leveren. Maar ondanks de problemen wist het bedrijf wel op schema te blijven en dat is een behoorlijke prestatie.'

Cuypers wijst er echter wel op dat er nog altijd vertraging kan optreden. 'De efficiëntie van de Orion is veel groter dan die van het huidige schip, Scylla. Het zal dus zeker een uitdaging blijven om op schema te blijven.'