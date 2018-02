Euronext Brussel: Ageas kan sterke resultaten niet verzilveren

De Brusselse beurs kleurt rood net als de rest van Europa. Ondanks mooie cijfers en een hoger dividend verliest Ageas terrein. Genkyotex en Bone Therapeutics profiteren van positief nieuws over respectievelijk een kandidaat-geneesmiddel en de raad van bestuur.

Na het herstel van dinsdag zetten de Europese beurzen een stapje terug. Gemiddeld zakken ze 0,7 procent. Ze volgen daarmee het voorbeeld van Wall Street. Beleggers wachten op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, waarin ze aanwijzingen over verdere renteverhogingen hopen te ontdekken. Anderzijds bleek dat de economische activiteit in de eurozone deze maand iets minder hard groeit.

In Brussel verliest de Bel20 rond 12.30 uur 0,5 procent tot 3.918 punten. Op drie aandelen na kleuren alle componenten rood. Alleen Proximus houdt goed stand. De telecomoperator stijgt 1,3 procent tot 26,19 euro dankzij een adviesverhoging van de Brits-Aziatische bank HSBC. Analist Nicolas Cote-Colisson verhoogt zijn advies van 'houden' tot 'kopen'. Zijn koersdoel blijft op 32 euro staan.

Dividend

Meest opvallende, hoewel niet de grootste daler is Ageas (-1,3%, 41,31 euro). De verzekeraar kwam met sterke jaarresultaten, waarbij de nettowinst hoger uitkwam dan verwacht, op 623 miljoen euro. De algemene rekening, waarin de erfenis van Fortis is ondergebracht, dook zoals verwacht 337 miljoen euro in het rood. De verzekeringsresultaten daarentegen waren uitmuntend en leverden een nettowinst van 960 miljoen euro op, 33 procent meer dan de 721 miljoen die in 2016 was behaald.

Ageas verrast bovendien met een dividend van 2,10 euro bruto per aandeel. Dat is in totaal evenveel als over 2016, maar toen was er naast het gewone dividend ook een buitengewoon dividend van 0,40 euro uit de verkoop van de activiteiten in Hongkong.

Dat Ageas alsnog wordt afgestraft, heeft te maken met de kapitaalgeneratie, die de basis vormt van de toekomstige dividendenstroom. Over boekjaar 2017 genereerde Ageas operationeel 511 miljoen euro extra kapitaal. Voeg daar de 77 miljoen euro dividenden vanuit de Aziatische joint ventures aan toe en de totale kapitaaluitkeringen over het boekjaar zijn nauwelijks gedekt, stipt ING-analist Albert Ploegh aan. 'Wij verwachten niet dat deze vaststelling snel verandert en bijgevolg hebben we onze twijfels over de duurzaamheid van de inkoop van eigen aandelen.’

Preklinische resultaten

Beste klimmer is zonder meer Genkyotex. Het Franse biotechbedrijf schrijft 6,3 procent bij tot 1,76 euro. Genkyotex maakte dinsdagavond veelbelovende preklinische resultaten bekend met zijn potentieel kankermiddel GKT831. In een labo-omgeving (in vitro) bleek dat het middel bij prostaatkanker op efficiënte wijze zogenaamde CAF’s (aan kanker gelieerde fibroblasten) te lijf ging en de tumorgroei stopte.

Eerder bleek uit vergelijkbaar preklinisch onderzoek dat GKT831 ook de tumorgroei bij kankers in hoofd en hals kon afremmen. De resultaten van de nieuwe studie werden gepubliceerd in de International Journal of Cancer.

Voorzitter

Ook Bone Therapeutics is met een winst van 4,1 procent tot 10,16 euro in vorm. Analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities trekken hun rating voor het Waalse biotechbedrijf op van ‘bijkopen’ tot ‘kopen’. Ze handhaven hun koersdoel van 11 euro.

Ze vermelden twee elementen die hun adviesverhoging ondersteunen. Het eerste is de benoeming van Jean Stéphenne tot voorzitter van Bone. Deze chemische ingenieur en houder van een MBA heeft een lange carrière in de farma- en biofarmawereld achter de rug. ‘Jean Stéphenne brengt een breed netwerk en uitgebreide ervaring van een levenslange carrière in de farmasector met zich mee’, merken ze op. Stéphenne speelde onder meer een sleutelrol in de groei en ontwikkeling van GSK Biologicals, dat nu wereldwijde bekendheid geniet als GSK Vaccines. Hij ging in 2012 met pensioen maar blijft actief bij GSK en in verschillende raden van bestuur.