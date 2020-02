Euronext Brussel: Ageas kent slechtste beursdag in 3 jaar

Terwijl de Europese beurzen gezwind hoger trekken, blijft Brussel in verlies steken. Ageas is de schuldige. De verzekeraar gaat onderuit na een bekaaid cijferrapport.

De aandelenbeurzen in Europa trekken zich op aan berichten dat China extra stimulus voorbereidt om het coronavirus te lijf te gaan. Brussel is het kneusje dat niet kan meeprofiteert van het verbeterde sentiment. De Bel20 staat omstreeks het middaguur op 0,3 procent verlies op 4.154 punten.

Bel20

Ageas is de aanstoker van het Bel20-verlies. De verzekeraar kwam met teleurstellende cijfers over het vierde kwartaal van 2019. De nettowinst bleef liefst 10 procent onder de marktverwachting steken. In het vierde kwartaal werd de winst van de Britse divisie gedecimeerd door hogere schadeclaims in de Britse autoverzekeringsmarkt en grote schadegevallen. Ook bleef het resultaat onder de verwachting.

Kepler Cheuvreux spreekt in zijn rapport van een ZEER (in hoofdletters!) zwak vierde kwartaal. 'Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal beliep slechts 155 miljoen euro, dat is een kwart slechter dan het gebruikelijke groeipeil.'

ING spreekt van een 'mixed bag'. Het dividend, toch het handelsmerk van Ageas, wordt met 20 procent verhoogd naar 2,65 euro ondanks de tegenvallende winst, stipt analist Albert Plough aan.

Ook KBC Securities spreekt van een moeilijk vierde kwartaal. Analist Jason Kalamboussis acht de kans wel reëel dat Ageas overgaat tot het inkopen van eigen aandelen nu het onlangs naast een Spaanse overnameprooi greep.

Degroof Petercam is teleurgesteld in zowel de resultaten als in het dividend. Analist Bart Jooris had op een nog hogere coupon van 2,84 euro gerekend. 'Door het coronavirus kan de Aziatische motor sputteren', zegt hij.

De Aziatische motor van Ageas zal blijven sputteren. Bart Jooris Analist Degroof Petercam

Tussenstand in Brussel op 19 februari om 12u Toppers: Celyad +2,98%

Celyad +2,98% Argenx +2,64%

Acacia Pharma +2,77%

Galapagos +2,55%

Qrf +2,53% Floppers: Ageas -5,02%

FNG -2,44%

Umicore -2,03%

Bekaert -1,82%

Kinepolis -1,57%

Ageas heeft nog slechts één koopadvies (van Morgan Stanley). Daarnaast telt het 14 houdadviezen en zes verkoopadviezen bij een gemiddeld koersdoel van 49,29 euro.

De verzekeraar gaat 5,7 procent lager en kent daarmee zijn meest belabberde dag sinds 15 februari 2017.

De druk die Ageas, goed voor een beurswaarde van 10,5 miljard euro, zet op de sterrenkorf wordt niet gecompenseerd mooie koerswinsten voor biotechers Argenx (+2,5%) en Galapagos (+2,3%).

KBC Groep zet een extra domper op de index. De bankverzekeraar werd door Deutsche Bank van de kooplijst geschrapt. Die bittere pil werd enigszins verguld door een koersdoelverhoging van Berenberg van 74 euro naar 80 euro. KBC levert 0,64 procent in.

Brede markt

Aedifica kon wel scoren met zijn resultaten. De huurinkomsten van de specialist in zorgvastgoed zaten 42 procent in de lift tot 72 miljoen euro. In de 290 zorgcomplexen verspreid over België, Nederland, Duitsland, het VK, Finland en Zweden wonen 21.000 senioren.

De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteiten die sterk bepalend is voor het uitkeerbare dividend, steeg met 47 procent tot 46,6 miljoen euro. Per aandeel ging de EPRA-winst van 1,74 naar 1,89 euro.

'Aedifica komt met een zeer sterke cijferset en blikt optimistisch vooruit', reageert Kepler Cheuvreux. 'Maar eigenlijk zijn de cijfers een non-event, omdat ze geen rekening houden met het inlijven van de Finse sectorgenoot Hoivatilat.'

KBC Securities complimenteert Aedifica met de hoger dan verwachte huurinkomsten en de lager dan verwachte vastgoedkosten. Het stipt aan dat de portfolio 2,6 miljard euro waard is en 299 zorgcentra telt in vier landen (40% België, 21% Duitsland, 16% Nederland en 22% Verenigd Koninkrijk). Daar komen Finland en Zweden bij als Hovatilat geconsolideerd wordt. Dan zal de portfolio een waarde van 3,2 miljard hebben.