Euronext Brussel - Ageas lager ondanks sterk kwartaal

De Bel20 volgt de verzekeraar en verliest een half procent tot 3.856 punten.

Ageas rapporteerde beter dan verwachte resultaten. Maar toch verliest het aandeel een half procent. Onlogisch is dat niet. De verzekeraar heeft er al een stevige rit opzitten en bij 45 euro noteert het aandeel dichtst tegen de hoogste koers sinds 2008 en de implosie van de juridische voorloper Fortis.

Dat is één factor die het beleggersenthousiasme vrij koeltjes houdt. De andere is de hamvraag hoe duurzaam de sterke prestatie in het eerste kwartaal was. ING-analist Albert Ploegh stipt aan dat de groep flink wat eenmalige meerwaarden naar boven pompte: 103 miljoen euro, waarvan73 miljoen in België en 25 miljoen in Azië. Zelf had de analist op 60 miljoen gerekend.

De analist vraagt zich hoe duurzaam de uitzonderlijk sterke winst in Azië is. Ploegh: 'De Aziatische nettowinst van 124 miljoen euro, tegenover de verwachte 66 miljoen, wordt verklaard door 25 miljoen euro meerwaarde op aandelen, gunstige rente-evoluties en lagere commerciële kosten als gevolg van lagere productieniveaus, jaar op jaar minus 11 procent, door de veranderde regelgeving'. Het is nog onduidelijk hoe lang die laatste trend kan duren.

Na de sterker dan verhoopte resultaten verhoogt KBC Securities het koersdoel voor Ageas tot 44 euro. Maar dat is nog altijd net onder de huidige koers, zodat het advies 'houden' blijft. 'Uitstekend kwartaal in Azië', merkt de (nieuwe) Ageas-analist Jason Kalamboussis op. 'Elke hint dat die sterke prestatie duurzaam is kan tot hogere analistenprognoses leiden, aangezien ze uiteindelijk in hogere kapitaalbuffers zou resulteren'.

Net zoals bij ABN AMRO en ING die eerder een kwartaalupdate gaven vinden analisten de kapitaalbuffer van Ageas licht ontgoochelend. Een kleinere buffer geeft de verzekeraar minder marge om zijn aandeelhouders te verwennen. En dat terwijl beleggers in bank- en verzekeringsaandelen net op die verwennerij inzetten sinds de nieuwe, milde kapitaalregels van het Baselcomité daar ruimte voor hadden gelaten.

Bij Degroof Petercam gaat Bart Jooris zijn verwachtingen en koersdoel van 43,50 euro optrekken na de sterke resultaten, 'ook al hebben we geen duidelijk zicht op uitzonderlijke prestatie in Azië'.

Telenet zakt voor de derde dag op rij en nadert zijn laagste punt van dit jaar, 47,64 euro. Begin dit jaar liet de televisiegroep verrassend haar aandeelhouders op hun honger zitten. Eind dit jaar, begin volgend jaar volgt een herkansing, zei topman John Porter in een interview met De Tijd.

Op de brede markt staat Jensen-Group bovenaan de tabellen met 6 procent winst. Topman Jesper Jensen relativeerde gisteren op de jaarvergadering de mokerslag voor 'zijn' aandeel en ook beleggers lijken vandaag wat milder gestemd.

De timing is misschien een beetje een verrassing gelet op de zwakke koersevolutie de jongste maanden: Celyad klopt aan bij de belegger. Niet bij elke belegger, wel. Zoals (helaas) vaak in de biotechnologie het bedrijf na de recente remonte van de beurskoers snel schakelen door bij enkele grote beleggers geld op te halen.

De specialist in kankertherapieën wil 2 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dat is bijna een vijfde van het aantal aandelen dat nu uitstaat en zal dus tot een verwatering van de bestaande (kleine) beleggers leiden.

De kapitaalronde an sich is geen verrassing: Celyad had met 25 miljoen nog maar cash om het onderzoek tot het eerste kwartaal van 2019 te blijven financieren en voor biotechbedrijven is het comfortabeler werken als de cash méér dan 12 maanden ver in de toekomst verzekerd is. In afwachting van de private plaatsing is het aandeel op de Brusselse beurs gschorst.

Elia herhaalde zijn jaardoelstellingen in een kwartaalupdate die traditioneel geen cijfers bevat: in België een rendement in lijn met 2017, in Duitsland een rendement op eigen vermogen tussen 10 en 12 procent.

Degroof Petercam ziet geen reden om zijn verwachtingen aan te passen. 'Maar door het belang in het Duitse 50Hertz op te trekken van 60 tot 80 procent overstijgen de Duitse activiteiten de Belgische. We switchen daarom de risicovrije rente in ons model van de Belgische naar de (lagere) Duitse langetermijnrente. En de risicopremie zakte vorige maand van 7,87 tot 7,57 procent.'

Door die twee aanpassingen in het model stijgt het koersdoel van 52 naar 57 euro. Het koopadvies wordt herhaald.

De winkelvastgoedgroep QRF noteert vandaag zonder het bruto dividend van 1,35 euro. Het aandeel zou zonder de coupon dus eigenlijk in de lift zitten was het verlies blijft beperkt tot 0,90 euro of 4,3 procent tot 20,20 euro. Enkel Dexia (-5,8%) en Connect Group (-6,4%) zakken vandaag meer.

QRF verloor deze week al bijna 8 procent en staat nu bijna 5 euro onder de 25 euro waartegen de groep eind 2013 naar de beurs ging. Los van de coupon vecht QRF voor de rechter een dispuut uit met zijn belangrijkste huurder, H&M.