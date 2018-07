Euronext Brussel: Ageas op de rem, Econocom op de grond

De Europese beurzen herstellen, maar door koersverlies van Ageas blijft Euronext Brussel wat achter. Barco kreeg een positief analistenrapport, Econocom incasseert voor de tweede dag op rij een rake klap.

De zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China, en de mogelijke impact daarvan op de wereldeconomie zijn vandaag wat naar de achtergrond verdwenen. In Europa is er opluchting dat de Duitse coalitiepartners CDU en CSU een compromis over asiel hebben bereikt. Gemiddeld winnen de Europese beurzen 1,3 procent.

Euronext Brussel kan dat tempo niet volgen en dat is vooral aan Ageas te wijten. De Bel20 dikt 0,8 procent aan tot 3.725 punten. De beste trekpaarden van de index zijn Engie (+1,6%), AB InBev (+1%), ING (+0,8%) en Umicore (+0,9%). Ageas daarentegen geeft 2,2 procent prijs tot 41,51 euro.

In het weekend raakte bekend dat Ageas de resterende 25 procent van zijn dochter AG Insurance niet zal kunnen verwerven, omdat minderheidsaandeelhouder BNP Paribas Fortis heeft besloten niet te verkopen. Twee beurshuizen pakten de verzekeraar vanmorgen aan. Het bedrijf kreeg een lager advies van Credit Suisse: analist Farooq Hanif gaat van 'neutraal' naar 'underperform' (verkopen). Zijn koersdoel zakt van 46 tot 43 euro. Ageas is momenteel een van de minst geliefde verzekeringsaandelen van Credit Suisse.

Ook Kepler Cheuvreux haalt het hakmes boven: analist Benoit Petrarque laat zijn koersdoel zakken van 38,6 tot 37,7 euro maar behoudt zijn advies op 'afbouwen'. Hij is van mening dat verschillende koersondersteunende elementen voor Ageas niet langer gelden. Hij vernoemt drie zaken in het bijzonder: de waardering van de levensverzekeringsactiviteiten van China Taiping (met wie Ageas vorig jaar een akkoord over strategische samenwerking sloot) staat onder druk; de gecombineerde ratio niet-leven (schadeverzekeringen) in België zal weer een eind uit boven 97 procent uitkomen in het eerste halfjaar (door de overstromingen); en de marges op Belgische levensverzekeringen zullen wellicht nog langer onder druk staan nu de ECB heeft aangegeven dat de rente langer laag zal blijven.

Kepler Cheuvreux vindt het dan ook onzinnig dat Ageas 6 procent beter presteert dan de Stoxx Europe 600 Insurance Index (de SXIP). 'Bij een vrijekasstroomgeneratie van 6,7 procent tegen gemiddeld 8 procent voor sectorgenoten is het aandeel duur', klinkt het.

Pakjes

Het zwaar afgestrafte Bpost klimt 0,5 procent tot 13,18 euro. De Mediahuis-kranten kwamen te weten dat Bpost ‘s zaterdags geen pakjes meer zal ophalen in het postkantoor. Een opvallende maatregel daar het bezorgen van pakjes een van de enige groeimarkten is voor Bpost.

Neupro, een van de succesmedicijnen van UCB (+0,4%, 67,02 euro), is in China goedgekeurd voor de behandeling van Parkinson in een vroeg stadium. Het Belgische farmabedrijf zal de lancering van Neupro in China nu voorbereiden zodat het middel zo snel mogelijk beschikbaar wordt. Over het marktpotentieel van Neupro in China geeft UCB geen concrete cijfers. De ramingen over het aantal Parkinson-patiënten in China lopen sterk uiteen.

Projectoren

Op de brede markt is Barco een van de best presterende aandelen: er komt 2,55 procent bij tot 104,40 euro. De Kortrijkse beeldvormingsgroep kreeg een positief rapport van Berenberg, dat zijn koopadvies en koersdoel van 130 euro handhaaft.

Schermvullende weergave Een van de nieuwe SUV-modellen van Volkswagen, hier bij een voorstelling in Peking in maart van dit jaar. ©EPA

Analisten Trion Reid en Anna Patrice zien nog ruimte voor circa 20 procent bijkomende bioscoopschermen in de westerse wereld, maar het zijn vooral de ontwikkelingslanden waar nog heel veel groei in de cinemasector mogelijk is. Bovendien denkt Barco dat zeker een kwart van de bestaande 170.000 projectoren de komende vijf jaar zullen moeten worden vervangen. In de gezondheidstak ziet Berenberg dan weer groeipotentieel in China voor diagnostica en zijn innovatieve producten op komst. ‘De waardering blijft aantrekkelijk’, vinden de analisten.

SUV-modellen

D’Ieteren Auto, de divisie van de Brusselse familiale groep die de VW-merken invoert, heeft een prima maand juni achter de rug. De verkoop van Volkswagen groeide met 26,5 procent, die van Seat zelfs met 87 procent dankzij nieuwe SUV-modellen. Het marktaandeel van D’Ieteren (+0,4%, 35,90 euro) bedroeg vorige maand 23,8 procent tegen 20,8 procent een jaar eerder.