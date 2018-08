Euronext Brussel - Ahold Delhaize onder druk, Sioen op rozen

Het beurshuis Berenberg deelt vandaag de lakens uit in Brussel. Een verkoopadvies voor Ahold Delhaize en een koopadvies voor Sioen.

De Bel20 stijgt om 10.30 uur 0,6 procent tot 3.887 punten, in lijn met de andere Europese indexen.

De grootste bijdrage komt voor de tweede dag op rij van Galapagos dat 3,6 procent wint tot 97,50 euro. Gisteren kwam er ook al 4,7 procent bij. De kleine dip na de halfjaarcijfers - die geen verrassingen bevatten - is meer dan weggewerkt.

Bpost wint in afwachting van zijn halfjaarcijfers morgenavond 2,6 procent tot 13,14 euro. Gisteren verloor het aandeel 3,1 procent.

Op de brede markt bepaalt Berenberg met twee rapporten de grootste stijger en daler.

Concurrentiële storm

Het Duitse beurshuis start vanuit Londen de opvolging van Ahold Delhaize met een verkoopadvies en een koersdoel van 18,20 euro, 16 procent onder de huidige koers. Het bedrijf rapporteert morgen voorbeurs zijn halfjaarcijfers. Het aandeel schuift 2,7 procent uit tot 21,14 euro.

De analisten zijn niet mals voor de groep van CEO Frans Muller. 'Ahold Delhaize moet in de VS - waar het 60 procent van zijn winst boekt - dringend investeren in zijn prijzenbeleid, winkels en klantentevredenheid', luidt het. De analisten schuiven een bedrag van 1,6 miljard dollar naar voor.

Volgens Berenberg is Ahold Delhaize een vierde duurder dan Walmart en 10 procent duurder dan Kroger. Prijzenbrekers Aldi en Lidl zijn aan een agressieve opmars bezig in de VS, wat Walmart 20 procent in zijn prijzen deed snoeien in elf staten waar het concurreert met Aldi. Ahold Delhaize daarentegen reageerde nog niet (voldoende), luidt het.

En ook in de online business loopt de Belgisch-Nederlandse supermarktgroep achter op zijn concurrenten, vinden de analisten. 'Amazon en Walmart zijn de winnaars, terwijl de winkels van Ahold Delhaize achterop blijven. E-commerce kan heel wat marge kosten, maar de op de lange termijn zijn de investeringen noodzakelijk.' Zonder investeringen verwachten de analisten zwakke verkopen en impact op de marges.

Margeherstel

Textielgroep Sioen krijgt van Berenberg een koopadvies, in de aanloop naar diens halfjaarcijfers van 30 augustus. De koersdaling van 10 procent sinds de publicatie van de kwartaalcijfers eind april biedt volgens de analisten een aantrekkelijk instapniveau. Ze verhogen daarom hun advies van 'houden' naar 'kopen' terwijl ze hun koersdoel handhaven op 33,50 euro - goed voor een opwaarts potentieel van 24 procent. Sioen schiet 7,6 procent omhoog tot 29 euro.

Berenberg mikt in het eerste halfjaar op een omzetgroei van 9,9 procent tot 261,2 miljoen euro. De bruto bedrijfswinst (ebitda) zien de analisten aantrekken van 34,6 tot 37,7 miljoen euro.

De grondstoffenprijzen (PVC, polyester, chemische weekmakers) stijgen niet meer zo hard als in de jongste maanden en Sioen zou er beter in slagen zijn hogere kosten door te rekenen aan zijn klanten. Dat zou de brutomarge in de eerste helft van het jaar licht doen stijgen van 49,5 tot 49,6 procent, en over heel het jaar mikken de analisten op een verbetering van 49,1 tot 50 procent. Vorig jaar zag het bedrijf door de duurdere grondstoffen zijn marge flink krimpen van 52,3 tot 49,1 procent.

Retail Estates (+0,4% tot 77,20 euro) koopt voor 9,75 miljoen euro zes winkelpanden in Genk en één in Maasmechelen. Daarmee breidt Retail Estates zijn winkelcluster 'Genk Hasseltweg' uit. De panden in Genk en Maasmechelen zijn goed voor 0,57 miljoen euro huurinkomsten.

Retail Estates betaalt het gros van de overname met leningen, 2,31 miljoen euro wordt gefinancierd door de uitgifte van 35.000 nieuwe aandelen tegen 66 euro per aandeel. Het aandeel sloot gisteren op 76,90 euro.

Palmolie onder druk

In de aanloop naar Sipefs halfjaarcijfers van 16 augustus verlaagt KBC Securities-analist Alan Vandenberghe zijn winstverwachtingen voor de palmoliegroep. Aanleiding is de aanzienlijke daling van palmolieprijzen sinds begin juli.

Vandenberghe verlaagt de verwachte verkoopprijs voor palmolie voor dit jaar met 37 dollar tot 680 dollar per ton. De nettowinst zal daardoor zowat 23 procent lager uitkomen. Voor dit jaar mikt de analist nog op 4,18 nettowinst per aandeel, tegen 5,56 euro voordien. Voor volgend jaar zakt zijn prognose van 6,26 naar 5,07 euro per aandeel.

De lagere verwachtingen resulteren in een verlaging van het koersdoel van 75 naar 70 euro. Vandenberghe houdt wel vast aan zijn koopadvies, op basis van zijn vertrouwen in de langetermijnvoorzichten in de palmoliemarkt en de korting van 20 procent waarmee het bedrijf noteert tegenover zijn concurrenten. Sipef verliest een half procent tot 58,10 euro.