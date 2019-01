Euronext Brussel: Ahold Delhaize op het bovenste schap

Na een moeizame start laat de Bel20 rond de middag een kleine winst optekenen. Ahold Delhaize wordt beloond voor beter dan verwachte omzetcijfers en een bijstelling van de winstprognose. Euronav profiteert van zijn veertiende koopadvies.

Na de stevige verliezen op Wall Street en een gemengde sessie in Azië begonnen de Europese beurzen de handelsdag met licht verlies. Beleggers maakten zich zorgen over de wereldwijde groeivertraging en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, en een aantal bedrijven publiceerde ontgoochelende resultaten. Na een tweetal uur drong door dat er ook ondernemingen waren die positief hadden verrast en keerde het tij. Rond 12.45 uur noteert de EuroStoxx50 0,2 procent hoger.

In Brussel wint de Bel20 0,4 procent tot 3.462 punten. Aperam (+2,5%) maakt het verlies van dinsdag weer goed en ook Telenet (+2,3%) en Bpost (+1,5%) winnen meer dan een procent.

Credit Suisse heeft zijn koersdoel voor KBC verlaagd, maar daar heeft de bank-verzekeraar niet veel last van. Analist Marcell Houben omschrijft KBC als een hogekwaliteitsbank met sterke ‘fundamentals’ en ziet ook kans op overnames. Bovendien heeft KBC naar zijn mening ‘een superieure business mix’ in vergelijking met zijn Benelux-concurrenten. Dit lijkt echter allemaal in de koers te zitten.

Omdat hij lagere inkomsten verwacht, verlaagt Houben zijn winstramingen met 1 à 2 procent voor 2018 en 2019. Hij verwijst onder meer naar de nettorentemarges voor België en Tsjechië, die naar zijn mening zo’n 30 tot 40 basispunten lager zullen uitvallen. Zijn koersdoel zakt van 70 tot 68 euro. Zijn advies blijft ‘neutral’ (houden).

Ahold Delhaize

Hoogvlieger op de brede markt is Ahold Delhaize (+3,3%, 23,2 euro), dat met sterke omzetcijfers kwam. Met 16,5 miljard euro was de netto-omzet in het vierde kwartaal iets hoger dan analisten hadden verwacht. De toename met 3 procent (bij constante wisselkoersen) was aan alle divisies te danken: de VS, Nederland en België. De Nederlands-Belgische retailer stelde bovendien zijn winstverwachting wat scherper: de onderliggende winst per aandeel uit voortgezette activiteiten zal aan de bovenkant van de verwachtingsvork van 1,50 tot 1,60 euro uitkomen.

Ahold Delhaize stuurde ‘een solide trading update’ uit met verkoopcijfers die lichtjes boven de consensusverwachting uitkwamen dankzij een sterkere vergelijkbare groei in alle divisies, zegt Alan Vandenberghe van KBC Securities. Ook de positieve update van de winstverwachting is positief en ‘zal voor enige enthousiasme zorgen’. De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 24 euro.

Giel-Jan Triest van ING (kopen, koersdoel 22 euro) heeft het over ‘sterke eindejaarsresultaten’, Fernand de Boer van Degroof Petercam (kopen, 26 euro) houdt het bij ‘een solide stel omzetcijfers’.

Licht

Crescent, het voormalige Option en een notoir centjesaandeel, zakt 0,4 procent tot 0,0476 euro. De technologiegroep waarschuwde dinsdagavond voor tegenvallende resultaten. Crescent rekent nu op een omzet van 19 miljoen euro in 2018 en een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van -0,5 miljoen euro. Daarmee zal zowel omzet als winst zwakker zijn dan vorige zomer was gezegd. De oorzaak is het vroegere Option, waar de resultaten onder de verwachtingen bleven. Crescent kampt ook met een beperkte kaspositie, maar zou wel steun krijgen van de referentieaandeelhouders. Dit jaar zouden de resultaten moeten verbeteren.

‘Hoewel we geloven dat er met de huidige vooruitzichten licht aan het einde van de tunnel is, herhalen we ons koersdoel van 0,03 euro en ons verkoopadvies’, zegt KBCS-analist Guy Sips.

Het ik oktober aangekondigde overnamebod van voorzitter Guido Van der Schueren op de specialist in druksoftware Global Graphics gaat eindelijk van start. Het bod van 4,25 euro per aandeel begint donderdag en loopt tot en met 25 februari. Van der Schueren zag zich verplicht een overnamebod te lanceren op de aandelen die hij nog niet in bezit had, nadat zijn belang tot meer dan 30 procent was gestegen. Het is afwachten of het – vrij magere – bod veel succes zal kennen. Het aandeel Global Graphics wint 0,5 procent tot 4,24 euro.

Koopadviezen

Aan de neergang van Nyrstar (-0,3%, 0,5795 euro) komt voorlopig geen einde. Grondstoffenhandelaar Trafigura, de grootste aandeelhouder, neemt de touwtjes bij de zinkproducent strakker in handen met het oog op de onvermijdelijk lijkende schuldherschikking die op til is. Bestaande aandeelhouders zullen hierdoor wellicht enorm verwateren. Dinsdag kwam de pech bij Nyrstar uit een andere hoek: het bedrijf werd getroffen door een cyberaanval.

Euronav geeft donderdagmorgen inzage in het vierde kwartaal en stijgt in afwachting 2,7 procent tot 6,88 euro. Analisten verwachten dat het herstel van de vrachttarieven winst heeft opgeleverd, wat meteen de eerste kwartaalwinst van 2018 zou zijn voor de tankerrederij.