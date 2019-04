Euronext Brussel: Alweer een fan voor Aedifica

ASIT Biotech gaat stevig lager na de jaarresultaten. Een eerste koopadvies van ABN Amro neemt Aedifica op sleeptouw.

De wereldbeurzen trekken de positieve lijn van maandag netjes door. Anders gezegd: bijna overal kan er nog eens minstens een half procent bij. Na de middag zat de Bel20 aan 0,8 procent winst, en had enkel Ontex terrein verloren.

Barclays begint de opvolging van AB InBev met een lauw houden-advies, het koersdoel beloopt 79 euro over 12 maanden. 'We verwachten dat de omzet minder zal stijgen dan het merendeel van de drankaandelen, en daarom is een korting voor het aandeel terecht,' halen de Britten aan. 'Bovendien heeft het bedrijf een van de zwakste balansen in de sector: de ebitda bedraagt nog geen vierde van de nettoschuld.'

ABN Amro is fan van de verhuurder van zorgvastgoed Aedifica, en plakt met 96,9 euro het hoogste koersdoel op het aandeel. 'De vergrijzing in Europa maakt zorgvastgoed een aantrekkelijke investering, en we denken dat Aedifica verder zal profiteren van druk op de huurrendementen en overnamekansen,' schrijft analiste Veronique Meertens in haar eerste nota over het bedrijf. Al een half jaar lang komen er alleen koopadviezen bij voor het aandeel. Eén analist bij Kempen blijft gaat niet verder dan 'houden'.

ASIT Biotech zit krap bij kas, hoe je het ook draait of keert. De auditors van de jaarcijfers die dinsdagochtend verschenen, geven mee dat er een extra bijlage komt getiteld 'materiële onzekerheid over de continuïteit'.

De revisoren houden zich natuurlijk bezig met de situatie op 31 december na te gaan. ASIT Biotech hoopt in de nabije toekomst 9 à 12 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit te geven om zo midden 2020 te kunnen halen. Het belangrijkste klinische onderzoek, de derde en laatste testfase voor het hooikoortsmiddel gp-ASIT+, zou dan eind dit jaar voorlopige resultaten kunnen voorleggen.

Het nettoverlies van het biotechbedrijf liep in 2018 op tot 14,3 miljoen euro, in 2017 was dat 12 miljoen. 86% van de uitgaven gingen naar het verst gevorderde onderzoek, gp-ASIT+ dus. Op 31 december had ASIT 8,5 miljoen euro cash ter beschikking, eind maart was dat 5,9 miljoen. Momenteel is er genoeg cash om eind september te halen.

Als de converteerbare obligaties worden omgezet in aandelen betekent dat verwatering voor de huidige aandeelhouders. Zij sturen bij, en dat levert de grootste daling van de dag op: -7,5 procent tot 1,62 euro. ASIT Biotech is nog iets meer dan 31 miljoen euro waard op de beurs.